«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

حقق فريق السد فوزاً ساحقاً على مُضيفه «السيلية» بنتيجة 6 / 3، اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وواصل «السد» رحلة الدفاع عن لقبه بثبات، بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والعلامة الكاملة، وهو ما لم يحققه أي نادٍ آخر في الموسم الحالي من «الدوري».

وسجل سداسية «السد»، القائد أكرم عفيف «هدفان»، في الدقيقتين 19 و75، والبرازيلي روبرتو فيرمينو «هدفين»، في الدقيقتين 50 و62، وأحرز هاشم علي هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومصطفى مشعل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أما «السيلية» فقد سجل أهدافه الثلاثة عن طريق الأردني علي علوان «هدفان» في الدقيقتين 35، والعاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وأحمد دوزانديه في الدقيقة 58.

ورفع «السد» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق مع «الشمال» الوصيف، الذي كان قد تعادل، في وقت سابق، اليوم، مع «الوكرة» 1 / 1.

أما «السيلية» فيتذيل الترتيب دون نقاط بالخسارة الرابعة.