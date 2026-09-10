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«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
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«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)

حقق فريق السد فوزاً ساحقاً على مُضيفه «السيلية» بنتيجة 6 / 3، اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وواصل «السد» رحلة الدفاع عن لقبه بثبات، بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والعلامة الكاملة، وهو ما لم يحققه أي نادٍ آخر في الموسم الحالي من «الدوري».

وسجل سداسية «السد»، القائد أكرم عفيف «هدفان»، في الدقيقتين 19 و75، والبرازيلي روبرتو فيرمينو «هدفين»، في الدقيقتين 50 و62، وأحرز هاشم علي هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومصطفى مشعل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أما «السيلية» فقد سجل أهدافه الثلاثة عن طريق الأردني علي علوان «هدفان» في الدقيقتين 35، والعاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وأحمد دوزانديه في الدقيقة 58.

ورفع «السد» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق مع «الشمال» الوصيف، الذي كان قد تعادل، في وقت سابق، اليوم، مع «الوكرة» 1 / 1.

أما «السيلية» فيتذيل الترتيب دون نقاط بالخسارة الرابعة.

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الرياضة رياضة عربية

اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
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اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)

بحث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، مع رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جاني إنفانتينو، خلال اجتماعهما في مقر الهيئة الكروية العالمية في مدينة زيورخ السويسرية، ملفات عديدة أبرزها بناء مقر جديد لاتحاد الكرة الكويتي وملاعب لأكاديمية الـ«أزرق».

وقال اليوسف في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم إن «الاتحاد باشر مهامه من أجل عمل التراخيص المطلوبة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت لبناء مقر جديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم وملاعب لأكاديمية الأزرق».

وأشار إلى أن المشروع سيحصل على دعم مالي بقيمة ثمانية ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن برنامج «فيفا فوروورد».

وجاء في تصريح اليوسف أيضاً: «تباحثنا مع إنفانتينو التطورات الرياضية الكروية بشكل عام وشؤون الاتحاد الكويتي بشكل خاص».

وأضاف: «تم الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في (فيفا)، المدرب الفرنسي آرسين فينغر إلى الكويت، وذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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فيفا الكويت
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قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
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قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

أسفرت قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج «تحت 17 عاماً»، التي أُجريت الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والعراق والكويت واليمن.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة عشرة منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ المسابقة، في حين تتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم واستضافة المنافسات بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ووفقاً لآلية القرعة، جرى توزيع المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات، استناداً إلى تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي للفئة السنية ذاتها، بواقع منتخبين في كل مستوى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الإمارات وعمان والبحرين والصين.

في المقابل، جاء المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

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كأس الخليج قطر
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الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
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الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي، الخميس، إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، إلى جانب قطع في الغضروف الداخلي.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الخميس، إن الأشعة التي خضع لها الجزار صباح اليوم كشفت عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وأضاف جاب الله أنه يجري حالياً تحديد موعد خضوع الجزار لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتعرض الجزار، الذي انضم للأهلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، للإصابة خلال تعادل الفريق الأحمر 1 - 1 مع مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة فقدان الأهلي أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي، ليوجد حاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن بيراميدز (المتصدر).

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