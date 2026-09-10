أبطال أوروبا: فناربخشة يلحق بروما متعادلاً

تعادل فناربخشة التركي مع ضيفه روما الإيطالي 1-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم روما عن طريق بريان كريستانتي في الدقيقة 39، ثم أدرك فناربخشة التعادل عن طريق آرشي براون في الدقيقة 48.

وأوقف هذا التعادل سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها روما هذا الموسم، حيث فاز في أول ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي على حساب كل من فيورنتينا وليتشي وأتالانتا، ويتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن إنتر ميلان حامل اللقب.

على الجانب الآخر، يحتل فناربخشة المركز التاسع في ترتيب الدوري التركي بعد مضي أربع جولات.

ويحل فناربخشة ضيفاً على أستون فيلا الإنجليزي يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي اليوم نفسه يستضيف روما فريق ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية.