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قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
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قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

أسفرت قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج «تحت 17 عاماً»، التي أُجريت الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والعراق والكويت واليمن.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة عشرة منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ المسابقة، في حين تتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم واستضافة المنافسات بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ووفقاً لآلية القرعة، جرى توزيع المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات، استناداً إلى تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي للفئة السنية ذاتها، بواقع منتخبين في كل مستوى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الإمارات وعمان والبحرين والصين.

في المقابل، جاء المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

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الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
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الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي، الخميس، إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، إلى جانب قطع في الغضروف الداخلي.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الخميس، إن الأشعة التي خضع لها الجزار صباح اليوم كشفت عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وأضاف جاب الله أنه يجري حالياً تحديد موعد خضوع الجزار لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتعرض الجزار، الذي انضم للأهلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، للإصابة خلال تعادل الفريق الأحمر 1 - 1 مع مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة فقدان الأهلي أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي، ليوجد حاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن بيراميدز (المتصدر).

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النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح

انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)
انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)
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«آسياد 2026»: انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح

انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)
انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)

انطلقت دورة الألعاب الآسيوية في اليابان الخميس بفوز قطر على إيران في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة كرة السلة للرجال، وذلك في أولى منافسات الحدث الرياضي القاري المتعدد الألعاب حيث يفوق عدد المشاركين فيه نظيره في الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول في 43 رياضة ضمن دورة ناغويا-آيتشي التي لا تبدأ رسمياً إلا مع حفل الافتتاح في 19 سبتمبر (أيلول)، على أن تستمر حتى الرابع من أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل.

وستنطلق منافسات عدة قبل حفل الافتتاح، من بينها كرة السلة وكرة القدم والكريكيت والهوكي والخماسي الحديث.

وصمد المنتخب القطري أمام عودة إيرانية في النتيجة وحسم مواجهة المجموعة الثانية بنتيجة 59-35 على ملعب آيتشي الدولي في ناغويا، في أول مباراة ضمن منافسات كرة السلة للرجال التي ستقام مباراتها النهائية في 20 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من حفل الافتتاح.

كما ستكون بطاقات التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028 على المحك في عدد من الرياضات خلال دورة الألعاب الآسيوية التي تعود إلى اليابان للمرة الأولى منذ عام 1994.

ويأمل المنظمون أن يحظى الرياضيون بـ«تجربة فريدة» من خلال الإقامة في أماكن لافتة تتراوح بين سفينة سياحية، وحاويات خشبية وغرف فندقية تقليدية.

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم بأن الخطة لن تتأثر بموسم الأعاصير في اليابان الذي يكون عادة في ذروته خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

وكان الطقس تسبب بالفعل في بعض الاضطرابات، إذ أجبرت أمطار قياسية هطلت الثلاثاء مئات الرياضيين على إخلاء أماكن إقامتهم لفترة وجيزة. كما تسربت مياه الأمطار إلى بعض مواقع المنافسات، في وقت تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الماطر خلال الأيام المقبلة.

ومن بين النجوم المشاركين في الدورة لاعبة كرة المضرب الفلبينية الواعدة ألكسندرا إيالا، إلى جانب موهبتين واعدتين من الطراز العالمي هما لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريانفانشي البالغ من العمر 15 عاماً، والسباحة الصينية يو تسي دي البالغة 13 عاماً.

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رياضة كرة السلة اليابان
الرياضة رياضة عربية

الكويت تشارك بـ120 رياضياً في «دورة ألعاب آسيا»

الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)
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الكويت تشارك بـ120 رياضياً في «دورة ألعاب آسيا»

الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)

تشارك الكويت بوفد يضم 120 رياضياً ورياضية يتنافسون في 16 لعبة بـ«دورة الألعاب الآسيوية الـ20 (آيتشي - ناغويا 2026)» في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال الشيخ فهد ناصر الصباح، رئيس «اللجنة الأولمبية الكويتية»، في تصريح وزعه «المركز الإعلامي» لـ«اللجنة»، إن المشاركة الكويتية تمثل «محطة مهمة للرياضة الكويتية، وفرصة لإبراز قدرات الرياضيين الكويتيين في أحد أكبر المحافل الرياضية بالقارة الآسيوية».

وتأتي المشاركة الكويتية وسط طموحات إلى تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة منافسة قوية من نخبة الرياضيين والمنتخبات الآسيوية، في دورة تستقطب مشاركة واسعة من مختلف دول القارة.

وتشارك الكويت في 16 لعبة؛ هي: الرماية، وألعاب القوى، وكرة القدم، والغولف، والخماسي الحديث، والمبارزة، والـ«تيك بول»، والتسلق الرياضي، والكاراتيه، والفروسية، والأسكواش، والجوجيتسو، والسباحة، وكرة اليد، والبادل والشراع.

وأكد الشيخ فهد أن «اللجنة الأولمبية الكويتية» حرصت على توفير الإمكانات اللازمة لإعداد الوفد وتمكين الرياضيين من الظهور «بالصورة المشرفة التي تليق باسم دولة الكويت»، مشيراً إلى أن «تنوع المشاركة بين الألعاب الجماعية والفردية يعكس اتساع قاعدة الحضور الكويتي في الدورة».

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دورة الألعاب الآسيوية الكويت