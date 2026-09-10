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الرياضة رياضة سعودية

الجمعة... انطلاق سباق الهجانة بمشاركة 6 دول

69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)
69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)
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الجمعة... انطلاق سباق الهجانة بمشاركة 6 دول

69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)
69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)

تنطلق، الجمعة، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، منافسات الأشواط الأربعة المخصصة لـ«سباق الهجانة» للراكب البشري (للرجال والسيدات)، بمشاركة 69 هجاناً وهجانة يمثلون 6 جنسيات عربية، ضِمن منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026.

وعلى صعيد منافسات الرجال، بلغ إجمالي المشاركين في الشوطين الأول والثاني 35 هجاناً، منهم 23 هجاناً سعودياً، إضافة لهجانين من الكويت، والجزائر، والأردن.

وفي منافسات السيدات، سجلت الكشوفات حضوراً لافتاً وتنافساً قوياً بمشاركة 34 هجانة، جرى تقسيمهن بالتساوي على شوطين متتاليين، وبواقع 17 مشارِكة في كل شوط، يمثلن 4 جنسيات عربية هي السعودية، واليمن، والبحرين، والإمارات.

وتكشف الإحصاءات الرسمية المعتمَدة لسباقات الراكب البشري منذ التأسيس عن مسيرة تصاعدية واضحة؛ إذ بدأت النسخة الأولى بـ64 هجاناً من الرجال في شوطين، لترتفع في النسخة الثانية إلى 86 هجاناً عبر 4 أشواط، ثم 102 هجان في النسخة الثالثة، وصولاً إلى 108 من الهجانة في النسخة الرابعة التي اقتصر جميعها على الرجال.

وشكّلت النسخة الخامسة في عام 2023 منعطفاً تاريخياً عبر إطلاق الاتحاد السعودي للهجن أول شوط نسائي رسمي شهد مشاركة 18 هجانة من مختلف دول العالم إلى جانب 114 من الرجال.

وواصل المنحنى صعوده في النسخة السادسة ليسجل 126 مشاركاً (100 رجل و26 سيدة) من 18 دولة، تلتها النسخة السابعة بمشاركة 78 هجاناً وهجانة من 8 دول تنافسوا في 5 أشواط، وصولاً إلى التنظيم الحالي للأشواط الأربعة التي تضمن استدامة الموروث وتوسيع قاعدة ممارسيه محلياً ودولياً.

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سباق الهجن السعودية

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الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين بأشواط فردي مفاريد - بكار قعدان لون مجاهيم (الشرق الأوسط)
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مهرجان ولي العهد للهجن: تفوق «إماراتي - قطري» في فئة الجذاع

الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين بأشواط فردي مفاريد - بكار قعدان لون مجاهيم (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين بأشواط فردي مفاريد - بكار قعدان لون مجاهيم (الشرق الأوسط)

توَّج الأمير فهد بن جلوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الخميس، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الجذاع»، ثالث الفئات المعتمد مشاركتها، وذلك في اليوم الثامن من المهرجان.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن الخميس الماضي، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.

وخطفت المطية «الفركية» لمالكها القطري ناصر المسند لقب الشوط الرئيس والأول، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة اللقايا «بكار - مفتوح» بتوقيت بلغ 7:30.718 دقيقة، إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.

ووسط تألق للهجن الإماراتية، ذهب لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - مفتوح» للمطية «أديب»، لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 7:24.798 دقيقة، ولقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» للمطية «السايحه»، لمالكها أحمد الشامسي بتوقيت بلغ 7:35.599 دقيقة، ولقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» للمطية «شباب» لمالكها سعيد الكتبي بتوقيت 7:26.243 دقيقة.

من تتويج الفائزين بأشواط كؤوس جذاع مفتوح عام بكار - قعدان (الشرق الأوسط)

وفي الفترة الصباحية، فرضت الهجن السعودية سيطرتها على المنافسات فيها، حيث شهدت منافسة محتدمة بين ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي عبر 15 شوطاً، تميزت بمستويات قوية، وأرقام قياسية، وبمشاركة واسعة بلغت 496 مطية.

وانتزعت الهجن السعودية صدارة المشهد بتحقيقها المركز الأول في 8 أشواط، تلتها الهجن الإماراتية التي حصدت المركز الأول في 5 أشواط، فيما نالت الهجن القطرية صدارة شوطين.

وأقيم اليوم 23 شوطاً بواقع 15 شوطاً عاماً، و4 أشواط مفتوحة، و4 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، بمشاركة 652 مطية، وسط حضور جماهيري.

مواضيع
سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«عمومية الهلال»: نواف بن سعد «مستمر»... والحقباني «نائباً»

الأمير الوليد بن طلال يتوسط إدارة الهلال بعد الاجتماع (موقع النادي)
الأمير الوليد بن طلال يتوسط إدارة الهلال بعد الاجتماع (موقع النادي)
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«عمومية الهلال»: نواف بن سعد «مستمر»... والحقباني «نائباً»

الأمير الوليد بن طلال يتوسط إدارة الهلال بعد الاجتماع (موقع النادي)
الأمير الوليد بن طلال يتوسط إدارة الهلال بعد الاجتماع (موقع النادي)

عقدت الجمعية العمومية لشركة نادي الهلال اجتماعها الأول بعد اكتمال استحواذ شركة «المملكة القابضة» على 70 في المائة من أسهم شركة النادي، بحضور ممثلي «المملكة القابضة» و«صندوق الاستثمارات العامة» الذي يملك 30 في المائة من أسهم شركة الهلال، وشهدت الجمعية اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النادي.

واستمر الأمير نواف بن سعد في التشكيل الجديد رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي الهلال، في حين شغل عبد المجيد الحقباني منصب نائب الرئيس، وعضوية كل من نواف التمياط كابتن الفريق والمنتخب السعودي سابقاً، والمهندس طلال الميمان، والمهندس ياسر الداود، وعادل العبدالسلام، وخالد كريديه.

الجدير بالذكر أن شركة «المملكة القابضة» كانت قد أكملت إجراءات استحواذها على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من «صندوق الاستثمارات العامة»، وذلك في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بموجب اتفاقية بيع وشراء الأسهم التي وقّعها الطرفان في 16 من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

مواضيع
نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

30 سبتمبر… «الخالدية» تجمع نخبة الخيل العربية الأصيلة

30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)
30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)
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30 سبتمبر… «الخالدية» تجمع نخبة الخيل العربية الأصيلة

30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)
30 سبتمبر تنطلق منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل (الشرق الأوسط)

تنطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026، التي تستضيفها مزرعة الخالدية في تبراك، بمشاركة نخبة من المرابط والملاك والمربين، وبجوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال.

وتُقام البطولة بدعم من «المنظمة الأوروبية لعروض جمال الخيل (إيكاهو)»، وتحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وتستمر منافساتها حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حدث يهدف إلى إبراز مكانة الجواد العربي الأصيل بوصفه أحد أبرز رموز الأصالة والفروسية في المملكة.

وتشهد البطولة منافسات تستعرض جمال الخيل العربية الأصيلة، ومستويات التربية والعناية والانتخاب، التي تقف خلف تجهيز الجياد للمشارَكة في عروض الجمال، وسط تنافس بين المرابط والملاك على المراكز المتقدمة في مختلف الفئات.

ويمنح تنظيم البطولة في مزرعة الخالدية أهمية إضافية للحدث، في ظلِّ حضورها الممتد في استضافة مهرجانات وبطولات الخيل العربية، إذ تتحول خلال فترة المنافسات إلى ملتقى للمربين والملاك والمختصين والمهتمين بالخيل العربية الأصيلة.

وتتجاوز قيمة الجوائز المالية المخصصة للبطولة 700 ألف ريال، في خطوة تستهدف تعزيز مستوى المنافسة وتحفيز المشاركين، إلى جانب تكريم الجهود المبذولة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربية الأصيلة.

ويمتد نطاق الجوائز ليشمل أصحاب المراكز من الأول وحتى السابع، بما يوسع دائرة الفائزين ويمنح عدداً أكبر من المشاركين فرصة الحصول على الجوائز، في ظلِّ ما تتطلبه المشاركة من إعداد طويل للجياد، وعناية ببرامج التربية والتجهيز قبل دخول ساحة العرض.

وتُختَتم منافسات البطولة في 3 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات بأن تقدم نسخة تعكس المكانة التي تحظى بها الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وما تشهده مسابقات جمال الخيل من حضور متنامٍ للمرابط والملاك والمربين.

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رياضة السعودية