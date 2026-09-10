الجمعة... انطلاق سباق الهجانة بمشاركة 6 دول

تنطلق، الجمعة، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، منافسات الأشواط الأربعة المخصصة لـ«سباق الهجانة» للراكب البشري (للرجال والسيدات)، بمشاركة 69 هجاناً وهجانة يمثلون 6 جنسيات عربية، ضِمن منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026.

وعلى صعيد منافسات الرجال، بلغ إجمالي المشاركين في الشوطين الأول والثاني 35 هجاناً، منهم 23 هجاناً سعودياً، إضافة لهجانين من الكويت، والجزائر، والأردن.

وفي منافسات السيدات، سجلت الكشوفات حضوراً لافتاً وتنافساً قوياً بمشاركة 34 هجانة، جرى تقسيمهن بالتساوي على شوطين متتاليين، وبواقع 17 مشارِكة في كل شوط، يمثلن 4 جنسيات عربية هي السعودية، واليمن، والبحرين، والإمارات.

وتكشف الإحصاءات الرسمية المعتمَدة لسباقات الراكب البشري منذ التأسيس عن مسيرة تصاعدية واضحة؛ إذ بدأت النسخة الأولى بـ64 هجاناً من الرجال في شوطين، لترتفع في النسخة الثانية إلى 86 هجاناً عبر 4 أشواط، ثم 102 هجان في النسخة الثالثة، وصولاً إلى 108 من الهجانة في النسخة الرابعة التي اقتصر جميعها على الرجال.

وشكّلت النسخة الخامسة في عام 2023 منعطفاً تاريخياً عبر إطلاق الاتحاد السعودي للهجن أول شوط نسائي رسمي شهد مشاركة 18 هجانة من مختلف دول العالم إلى جانب 114 من الرجال.

وواصل المنحنى صعوده في النسخة السادسة ليسجل 126 مشاركاً (100 رجل و26 سيدة) من 18 دولة، تلتها النسخة السابعة بمشاركة 78 هجاناً وهجانة من 8 دول تنافسوا في 5 أشواط، وصولاً إلى التنظيم الحالي للأشواط الأربعة التي تضمن استدامة الموروث وتوسيع قاعدة ممارسيه محلياً ودولياً.