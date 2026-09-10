مهرجان ولي العهد للهجن: تفوق «إماراتي - قطري» في فئة الجذاع

توَّج الأمير فهد بن جلوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الخميس، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الجذاع»، ثالث الفئات المعتمد مشاركتها، وذلك في اليوم الثامن من المهرجان.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن الخميس الماضي، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.

وخطفت المطية «الفركية» لمالكها القطري ناصر المسند لقب الشوط الرئيس والأول، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة اللقايا «بكار - مفتوح» بتوقيت بلغ 7:30.718 دقيقة، إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.

ووسط تألق للهجن الإماراتية، ذهب لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - مفتوح» للمطية «أديب»، لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 7:24.798 دقيقة، ولقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» للمطية «السايحه»، لمالكها أحمد الشامسي بتوقيت بلغ 7:35.599 دقيقة، ولقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» للمطية «شباب» لمالكها سعيد الكتبي بتوقيت 7:26.243 دقيقة.

من تتويج الفائزين بأشواط كؤوس جذاع مفتوح عام بكار - قعدان (الشرق الأوسط)

وفي الفترة الصباحية، فرضت الهجن السعودية سيطرتها على المنافسات فيها، حيث شهدت منافسة محتدمة بين ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي عبر 15 شوطاً، تميزت بمستويات قوية، وأرقام قياسية، وبمشاركة واسعة بلغت 496 مطية.

وانتزعت الهجن السعودية صدارة المشهد بتحقيقها المركز الأول في 8 أشواط، تلتها الهجن الإماراتية التي حصدت المركز الأول في 5 أشواط، فيما نالت الهجن القطرية صدارة شوطين.

وأقيم اليوم 23 شوطاً بواقع 15 شوطاً عاماً، و4 أشواط مفتوحة، و4 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، بمشاركة 652 مطية، وسط حضور جماهيري.