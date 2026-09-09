مصر والصين تشاركان في كأس الخليج لكرة القدم للناشئين

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة 10 منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة.

وتتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم البطولة واستضافة منافساتها، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق البطولة في أكتوبر المقبل.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي، وهي: الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، والعراق، وقطر، والكويت واليمن، إلى جانب منتخبي مصر والصين.

وتعتبر البطولة تجهيزاً جيداً للمنتخبات المشاركة في البطولة استعداداً لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً التي ستقام في قطر هذا العام.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة بطولة الخليج للناشئين الخميس، في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن يتم خلالها تحديد مجموعات البطولة ومسار المنافسات.

وتعتمد آلية القرعة على توزيع المنتخبات المشاركة على 5 مستويات، وذلك وفق تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي للفئة السنية نفسها؛ حيث يحق للجنة المسابقات قبل إجراء القرعة تحديد المستويات حسبما تراه مناسباً في حال مشاركة منتخبات جديدة للمرة الأولى، بواقع منتخبين في كل مستوى.

وسوف يضم المستوى الأول، قطر والسعودية، في حين جاء في المستوى الثاني الإمارات والعراق، وضم المستوى الثالث الكويت وعمان، وفي المستوى الرابع اليمن والبحرين، إضافة إلى منتخبي مصر والصين في المستوى الخامس.

وسوف يتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منها 5 منتخبات، على أن يترأس منتخب قطر -الدولة المستضيفة للبطولة- المجموعة الأولى، فيما سيكون المنتخب السعودي حامل لقب النسخة الماضية على رأس المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى مع وصيف ترتيب المجموعة الثانية، ويلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع وصيف ترتيب المجموعة الأولى.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حال التعادل في الوقت الأصلي لمباريات الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، يحتكم المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد المنتخب الفائز.

وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً قطر 2025 قد شهدت تتويج المنتخب السعودي باللقب، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون ردّ في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد «حمد الكبير»، ليكون الأخضر أول منتخب يتوج بلقب البطولة.