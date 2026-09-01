وزير السياحة لجماهير «خليجي 27»: المكسب شوفتكم... حياكم في جدة

رحّب أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، بجماهير دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى مدينة جدة لمتابعة منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، مؤكداً جاهزية الوجهات السعودية لاستقبال الزوار وتقديم تجربة سياحية وترفيهية متكاملة خلال فترة البطولة.
ونشر الخطيب عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» مقطعاً مرئياً حمل شعار «عزيمتنا خليجية»، وكتب: «لأن المكسب شوفتكم والهدف جمعتنا، حياكم بين أهلكم في العروس جدة، وفي كل وجهاتنا، لتستمتعوا بأجمل الأوقات في بطولة (خليجي 27) وجميع الفعاليات المصاحبة».
#عزيمتنا_خليجية لأن المكسب شوفتكم والهدف جمعتناحياكم بين أهلكم في العروس جدة وفي كل وجهاتنا، لتستمتعوا بأجمل الأوقات في بطولة «خليجي 27» وكافة الفعاليات المصاحبة pic.twitter.com/1p8c10jmwO
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) August 31, 2026
وجسّد المقطع الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع أبناء الخليج، مستعيداً ذكريات متابعة البطولة منذ نسخها الأولى، إلى جانب مشاهد للحضور الجماهيري الخليجي في المدرجات، قبل أن يسلط الضوء على عدد من الوجهات السياحية البارزة في المملكة، من بينها البحر الأحمر وعسير والعلا وجدة التاريخية.
وتستعد جدة لاستقبال جماهير المنتخبات الخليجية وسط أجواء رياضية وسياحية متنوعة، ضمن برنامج من الفعاليات المصاحبة للبطولة، بما يعزز تجربة الزوار خارج الملاعب ويتيح لهم التعرف على المقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها المملكة.