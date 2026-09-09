الكويت تشارك بـ120 رياضياً في «دورة ألعاب آسيا»

تشارك الكويت بوفد يضم 120 رياضياً ورياضية يتنافسون في 16 لعبة بـ«دورة الألعاب الآسيوية الـ20 (آيتشي - ناغويا 2026)» في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الشيخ فهد ناصر الصباح، رئيس «اللجنة الأولمبية الكويتية»، في تصريح وزعه «المركز الإعلامي» لـ«اللجنة»، إن المشاركة الكويتية تمثل «محطة مهمة للرياضة الكويتية، وفرصة لإبراز قدرات الرياضيين الكويتيين في أحد أكبر المحافل الرياضية بالقارة الآسيوية».
وتأتي المشاركة الكويتية وسط طموحات إلى تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة منافسة قوية من نخبة الرياضيين والمنتخبات الآسيوية، في دورة تستقطب مشاركة واسعة من مختلف دول القارة.
وتشارك الكويت في 16 لعبة؛ هي: الرماية، وألعاب القوى، وكرة القدم، والغولف، والخماسي الحديث، والمبارزة، والـ«تيك بول»، والتسلق الرياضي، والكاراتيه، والفروسية، والأسكواش، والجوجيتسو، والسباحة، وكرة اليد، والبادل والشراع.
وأكد الشيخ فهد أن «اللجنة الأولمبية الكويتية» حرصت على توفير الإمكانات اللازمة لإعداد الوفد وتمكين الرياضيين من الظهور «بالصورة المشرفة التي تليق باسم دولة الكويت»، مشيراً إلى أن «تنوع المشاركة بين الألعاب الجماعية والفردية يعكس اتساع قاعدة الحضور الكويتي في الدورة».