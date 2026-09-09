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الرياضة رياضة عربية

الكويت تشارك بـ120 رياضياً في «دورة ألعاب آسيا»

الشيخ فهد ناصر الصباح قال إن «المشاركة الزرقاء» تمثل محطة مهمة لإبراز قدرات لاعبيهم

الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)
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الكويت تشارك بـ120 رياضياً في «دورة ألعاب آسيا»

الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ فهد ناصر الصباح (الشرق الأوسط)

تشارك الكويت بوفد يضم 120 رياضياً ورياضية يتنافسون في 16 لعبة بـ«دورة الألعاب الآسيوية الـ20 (آيتشي - ناغويا 2026)» في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال الشيخ فهد ناصر الصباح، رئيس «اللجنة الأولمبية الكويتية»، في تصريح وزعه «المركز الإعلامي» لـ«اللجنة»، إن المشاركة الكويتية تمثل «محطة مهمة للرياضة الكويتية، وفرصة لإبراز قدرات الرياضيين الكويتيين في أحد أكبر المحافل الرياضية بالقارة الآسيوية».

وتأتي المشاركة الكويتية وسط طموحات إلى تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة منافسة قوية من نخبة الرياضيين والمنتخبات الآسيوية، في دورة تستقطب مشاركة واسعة من مختلف دول القارة.

وتشارك الكويت في 16 لعبة؛ هي: الرماية، وألعاب القوى، وكرة القدم، والغولف، والخماسي الحديث، والمبارزة، والـ«تيك بول»، والتسلق الرياضي، والكاراتيه، والفروسية، والأسكواش، والجوجيتسو، والسباحة، وكرة اليد، والبادل والشراع.

وأكد الشيخ فهد أن «اللجنة الأولمبية الكويتية» حرصت على توفير الإمكانات اللازمة لإعداد الوفد وتمكين الرياضيين من الظهور «بالصورة المشرفة التي تليق باسم دولة الكويت»، مشيراً إلى أن «تنوع المشاركة بين الألعاب الجماعية والفردية يعكس اتساع قاعدة الحضور الكويتي في الدورة».

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دورة الألعاب الآسيوية الكويت

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مصر والصين تشاركان في كأس الخليج لكرة القدم للناشئين

10 منتخبات تتنافس على لقب خليجي الناشئين (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
10 منتخبات تتنافس على لقب خليجي الناشئين (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
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مصر والصين تشاركان في كأس الخليج لكرة القدم للناشئين

10 منتخبات تتنافس على لقب خليجي الناشئين (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
10 منتخبات تتنافس على لقب خليجي الناشئين (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة 10 منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة.

وتتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم البطولة واستضافة منافساتها، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق البطولة في أكتوبر المقبل.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي، وهي: الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، والعراق، وقطر، والكويت واليمن، إلى جانب منتخبي مصر والصين.

وتعتبر البطولة تجهيزاً جيداً للمنتخبات المشاركة في البطولة استعداداً لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً التي ستقام في قطر هذا العام.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة بطولة الخليج للناشئين الخميس، في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن يتم خلالها تحديد مجموعات البطولة ومسار المنافسات.

وتعتمد آلية القرعة على توزيع المنتخبات المشاركة على 5 مستويات، وذلك وفق تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي للفئة السنية نفسها؛ حيث يحق للجنة المسابقات قبل إجراء القرعة تحديد المستويات حسبما تراه مناسباً في حال مشاركة منتخبات جديدة للمرة الأولى، بواقع منتخبين في كل مستوى.

وسوف يضم المستوى الأول، قطر والسعودية، في حين جاء في المستوى الثاني الإمارات والعراق، وضم المستوى الثالث الكويت وعمان، وفي المستوى الرابع اليمن والبحرين، إضافة إلى منتخبي مصر والصين في المستوى الخامس.

وسوف يتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منها 5 منتخبات، على أن يترأس منتخب قطر -الدولة المستضيفة للبطولة- المجموعة الأولى، فيما سيكون المنتخب السعودي حامل لقب النسخة الماضية على رأس المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى مع وصيف ترتيب المجموعة الثانية، ويلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع وصيف ترتيب المجموعة الأولى.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حال التعادل في الوقت الأصلي لمباريات الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، يحتكم المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد المنتخب الفائز.

وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً قطر 2025 قد شهدت تتويج المنتخب السعودي باللقب، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون ردّ في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد «حمد الكبير»، ليكون الأخضر أول منتخب يتوج بلقب البطولة.

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«الدوري المصري»: الزمالك يفوز ويقتنص الصدارة مؤقتاً

محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)
محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)
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«الدوري المصري»: الزمالك يفوز ويقتنص الصدارة مؤقتاً

محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)
محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)

فاز الزمالك على ضيفه أبو قير للأسمدة 2 - صفر الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للثنائي محمد إسماعيل وأحمد شريف بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 18 و87.

ورفع الزمالك رصيده إلى عشر نقاط ليصعد إلى الصدارة مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب ومواجهة بيراميدز مع الجونة الأربعاء.

ويمتلك بيراميدز والأهلي تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات من الموسم، وفي حال فوز كلاهما أو أي منهما فإنه سيصعد إلى الصدارة.

وتوقف رصيد أبو قير للأسمدة عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الخامس عشر.

وكان الزمالك الطرف الأكثر تهديداً في بداية اللقاء، حيث تصدى محمود جنش حارس أبو قير لتسديدة خطيرة من حسام أشرف في الدقيقة التاسعة.

وافتتح محمد إسماعيل التسجيل في الدقيقة 17، بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وحاول الزمالك تعزيز تقدمه بتسديدة قوية من محمد شحاتة في الدقيقة 32، لكن حارس أبو قير نجح مجدداً في إبعادها.

وتحسن أداء أبو قير خلال الشوط الثاني، واقترب من تعديل النتيجة عندما اصطدمت تسديدة محمد علاء بالقائم الأيمن لمرمى الزمالك في الدقيقة 66.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح الزمالك في توجيه ضربة حاسمة، بعدما سجل أحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 88، إثر انفراد بالمرمى أنهاه بمراوغة الحارس ثم وضع الكرة داخل الشباك.

وحافظ الزمالك على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، ليخرج بانتصاره الثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد، فيما تلقى أبو قير للأسمدة هزيمته الثالثة مقابل انتصار وحيد.

حسين السيد قائد سيراميكا كليوباترا يحتفل بالهدف الثاني بمرمى سموحة (نادي سيراميكا)

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز سيراميكا كليوباترا على مضيّفه سموحة 2 - صفر.

وتقدم سمير العراقي بهدف لسيراميكا في الدقيقة 49 ثم أضاف حسين السيد الهدف الثاني في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، محتلاً المركز الثالث وظل سموحة في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل تعادل وحيد.

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عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولون

إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
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عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولون

إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة إمام عاشور بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى للفريق في الدوري، بسبب عدم اكتمال جاهزيته عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، كما ظهر أكرم توفيق في القائمة للمرة الأولى هذا الموسم.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسين مرعي، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو الجزار، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد رضا، ومروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود، وأحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وأقطاي عبد الله.

ويغيب عن القائمة طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، بعدما شاركا في مواجهة سموحة الماضية، فيما يستمر غياب المغربيين أشرف داري ورضا سليم.

واختتم الأهلي تدريباته، الثلاثاء، على «ملعب مختار التتش» بالجزيرة، حيث عقد عموتة محاضرة مطولة مع اللاعبين، شرح خلالها عدداً من الجوانب الخططية والمهام المطلوبة خلال المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي 3 - 2، ثم تغلب على زد 2 - صفر، قبل أن يفوز على سموحة 1 - صفر في الجولة الماضية، ليجمع تسع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى.

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