باعشن لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 12 ميدالية في «ألعاب ناغويا»

كشف عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام لـ«اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، عن أن «فريق السعودية» يستهدف تحقيق ما بين 9 ميداليات و12 ميدالية خلال مشاركته المرتقبة في «دورة الألعاب الآسيوية 2026» بمدينة ناغويا اليابانية، مؤكداً أن البعثة السعودية ستضم 144 لاعباً ولاعبة.

وقال باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لا تعرف المستحيل، ونطمح دائماً إلى الأفضل وتحقيق مزيد من الميداليات»، مشيراً إلى وجود استعداد جيد للمشاركة النسائية السعودية في الدورة القارية المقبلة.

وأضاف: «الطموح بالتأكيد أكبر، ونسعى إلى تحقيق أفضل النتائج... لكن بصورة واقعية؛ نستهدف حصد ما بين 9 ميداليات و12 ميدالية في ناغويا»، موضحاً أن «اللجنة» تعمل على بناء مستهدفاتها اعتماداً على الأرقام والنتائج التي سجلها الرياضيون السعوديون خلال مشاركاتهم الدولية في المواسم الماضية.

️| عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية لـ«الشرق الأوسط»:- السعودية لا تعرف المستحيل ونطمح للأفضل في تحقيق الميداليات ولدينا استعداد جيد للمشاركة النسائية السعودية في ناغويا. pic.twitter.com/DRGGqKu6wG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 2, 2026

وأوضح باعشن أن التحضيرات تتركز على 11 رياضة، بينها السباحة والفروسية والمبارزة وألعاب القوى والكاراتيه، في إطار العمل على توجيه الدعم نحو الألعاب التي تمتلك فرصاً أكبر للمنافسة والصعود إلى منصات التتويج.

وقال باعشن إن هذا القرار اتُّخذ بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، «حيث إن 75 في المائة من ميداليات الصين في (الأولمبياد) ناتجة عن 8 رياضات فقط، و74 في المائة من ميداليات المملكة المتحدة في 8 رياضات كذلك، و80 في المائة من ميداليات هولندا في 7 رياضات... وغيرها من الدول الأخرى».

وأضاف باعشن أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التعليم؛ قد «أُقرّت مبادرة (الابتعاث الرياضي)، وهي مبادرة تستهدف تقديم 50 منحة دراسية سنوياً بداية من العام الحالي، لعدد من الرياضيين المميزين وابتعاثهم لأفضل الجامعات الرياضية حول دول العالم المعتمدة ضمن مسار التميز في (برنامج الابتعاث) بالمملكة».

باعشن خلال الإعلان عن «مبادرة الابتعاث الرياضي» (فريق السعودية)

وأكد باعشن أنه وُوفق على إنشاء عدد من مراكز النخبة، بعدد من مناطق المملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية، وأهمها، «مركز النخبة للرياضات القتالية» في جدة، الذي اٌفتتح خلال يوليو (تموز) الماضي، ويعقبه «مركز الرياض للرياضات القتالية» الذي دخل مراحله الأخيرة من الإنشاء، بالإضافة إلى افتتاح مركز شامل للنخبة في الرياض بنهاية العام الحالي، ومركز شامل للنخبة في جدة من المتوقع افتتاحه عام 2028، إضافة إلى افتتاح مركزَيْ نخبة لألعاب القوى في بيشة وجازان، ومركز شامل للنخبة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، يوجد مركز للتدريب على ألعاب القوى في نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

وعرجّ باعشن، خلال المؤتمر، على عدد من مبادرات ومشروعات وبرامج «اللجنة»، وأهمها: «اتفاقية الدعم المالي»، و«أطلق قدراتك الخارقة»، و«أحرق عليهم»، وعلى الرياضات المدرسية والجامعية، وبرامج تحول الاتحادات، وتنمية المواهب، وتطوير المدربين... وغيرها.

️| عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية:- في حال ألغى أحد الاندية أي لعبة ستسعى اللجنة في دعم النادي في حال حقق بعض المعايير منها الاستدامة. pic.twitter.com/2y1xnehm1r — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 2, 2026

وأعلن باعشن عن مشاركة 144 لاعباً ولاعبة في «دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026»، يمثلون 19 رياضة، مضيفاً أن الرياضيين اختيروا «وفق معايير كثيرة؛ أهمها: الوجود ضمن أفضل 8 مراكز آسيوية في الرياضات الفردية، وضمن أفضل 4 مراكز في الرياضات الجماعية». وأوضح: «10 في المائة من إجمالي البعثة من مواليد 1968 وحتى 1989، و28 في المائة من مواليد 1990 - 2000، و38 في المائة من 2001 - 2005، و24 من مواليد 2006 - 2010، الأمر الذي يعني أن 48 في المائة من إجمالي البعثة تحت 23 عام».

وعلى مستوى «الألعاب البارالمبية الخامسة» التي تُقام خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال باعشن إن فريق السعودية سيشارك بـ44 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات، هي: ألعاب القوى، والبوتشيا، والدراجات، وكرة الطاولة، والسباحة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، ورفع الأثقال.

واختتم باعشن حديثه خلال المؤتمر، بالتأكيد على أن «التطلعات بشأن المشاركتين كبيرة، ويُستهدف منهما تقوية صلة الرياضيين السعوديين؛ من الناشئين والشباب، بالدورات الآسيوية، خصوصاً أن معظمهم يشارك لأول مرة، مع زيادة الاحتكاك، واكتساب الخبرة، بما يعود عليهم بالنفع، ويحقق للرياضة السعودية رفع العلم السعودي على منصات التتويج».

وعن توجه بعض الأندية إلى إلغاء عدد من الألعاب، شدد باعشن خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي؛ لاستعراض مشاركة فريق السعودية في «دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026»، على أن «اللجنة» ستسعى إلى دعم النادي الراغب في استمرار اللعبة متى ما حقق مجموعة من المعايير؛ «في مقدمتها الاستدامة، بما يضمن استمرار النشاط، وتطوير الرياضيين، وعدم اقتصار الدعم على نتائج قصيرة المدى».