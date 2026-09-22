«آسياد ناغويا»: الفالح إلى نصف النهائي… والرحموني يحطم الرقم السعودي

تأهل السعودي نايف الفالح إلى نصف نهائي مسابقة «غران توريزمو 7»، فيما حجز أمجد القرني وعبد العزيز الجهني مقعديهما في ربع نهائي «إي فوتبول»، في يوم شهد أيضاً تحطيم السباح رامي الرحموني الرقم القياسي السعودي لسباق 1500 متر (حرة)، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026».

وجاء تأهل الفالح إلى نصف النهائي، المقرر عند العاشرة من صباح الأربعاء، بعدما أنهى سباق الوقت في المركز الثاني بزمن بلغ 2:11.784 دقيقة.

وفي «إي فوتبول»، بلغ القرني والجهني ربع النهائي، المقرر عند التاسعة من صباح الأربعاء، بعد فوزهما في دور المجموعات على قطر وكوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، وخسارتهما أمام إيران بالنتيجة ذاتها.

وتشهد منافسات الرياضات الإلكترونية أيضاً مشاركة بدر العمير في «كينغ أوف فايتر 15»، وأسامة الحجيلي في «ستريت فايتر 6»، وشامان الزعاقي في «تيكن 8».

الرحموني حل رابعاً في الترتيب العام بزمن بلغ 14:55.32 دقيقة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وفي السباحة، سجل رامي الرحموني، البالغ من العمر 17 عاماً، رقماً قياسياً سعودياً جديداً في سباق 1500 متر (حرة)، بعدما حل رابعاً في الترتيب العام بزمن بلغ 14:55.32 دقيقة، متجاوزاً الرقم الوطني السابق البالغ 16:32.64 دقيقة.

وفي الرماية، أنهى سعود بن الحسن وسعيد المطيري وفهد الحربي منافسات اليوم الثاني من أصل ثلاثة أيام في مسابقة السكيت للفردي والفرق.

وجمع سعود بن الحسن 90 طبقاً ليحتل المركز الـ25 في الترتيب العام، فيما جمع المطيري 88 طبقاً في المركز الـ31، والحربي 83 طبقاً في المركز الـ41. ويخوض الثلاثي الجولة الثالثة والأخيرة عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء بحثاً عن التأهل إلى النهائي.

جمع سعود بن الحسن 90 طبقاً ليحتل المركز الـ25 في الترتيب العام (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

ويفتتح المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته عند الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء في صالة «سكاي إكسبو» بناغويا، بمشاركة عادل المطيري وفياض العبيد في منافسات فردي السايبر، التي تبدأ بدور المجموعات وتختتم بالنهائي عند السادسة مساءً.

وفي الملاكمة، يبدأ زياد مجرشي مشاركته عند الثانية عشرة من ظهر الأربعاء بمواجهة منافسه من هونغ كونغ ضمن دور الـ32 لوزن 60 كغم.

أما في الإسكواش، فيسجل محمد آل نصفان الظهور الثاني تاريخياً للسعودية في منافسات اللعبة بدورات الألعاب الآسيوية، عندما يواجه الصيني بينغ لين تشو في دور الـ32 عند الثالثة والنصف عصراً في «ناغويا آرينا».

ويعد آل نصفان أصغر لاعب في المسابقة بعمر 18 عاماً، فيما تعود أول مشاركة سعودية في الإسكواش بدورات الألعاب الآسيوية إلى نسخة غوانزو 2010.

وفي الكاراتيه، يختتم سند سفياني وجود مياجان المشاركة السعودية في منافسات الكوميتيه الأربعاء، إذ تواجه جود منافستها من منغوليا عند الثانية عشرة ظهراً ضمن وزن 50 كغم، فيما يواجه سفياني منافسه التايلندي عند الواحدة والنصف ظهراً ضمن وزن 84 كغم.

وفي كرة القدم، عبّر الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي، عن فخره بالمستوى الفني الذي قدمه لاعبوه أمام كوريا الجنوبية، مؤكداً أن الخسارة لا تلغي الجهد الذي بذله المنتخب في المباراة.

يلتقي المنتخب السعودي مع أوزبكستان في ربع النهائي يوم 25 سبتمبر (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وقال دي بياجو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتخب السعودي واجه منافساً قوياً على المستوى القاري يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين شاركوا في مونديال 2026، موضحاً أن الأخضر ظهر بصورة متماسكة خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يستفيد المنتخب الكوري من خبرته في إيجاد المساحات وتسجيل هدفين.

وأضاف أن كوريا الجنوبية واليابان، مستضيفة الدورة، من أبرز المنتخبات المرشحة، موضحاً أنه استعان بعدد من اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لاكتساب مزيد من الخبرة، في الوقت الذي تخوض فيه منتخبات أخرى المنافسات بكامل قوتها وإمكاناتها.

وعن مواجهة أوزبكستان المقبلة في الدور الثاني، أوضح دي بياجو أن الكرة الأوزبكية تشهد تطوراً، وقال: «يشرف عليها صديقي كانافارو، الذي يقود المنتخب الأول، ومن المؤكد أنه سيدعم المنتخب والاتحاد الذي يعمل فيه».

وأضاف: «أنظر إلى مواجهة الجمعة على أنها مباراة صعبة، كما أنها تأتي في وقت ضيق وبعد أقل من 72 ساعة، وسنعمل على الاستشفاء سريعاً والاستعداد من أجل الفوز والتقدم خطوة إلى الأمام».

وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام كوريا الجنوبية ليحل ثانياً في مجموعته ضمن منافسات الدورة.