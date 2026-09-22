بوشل: استبعاد الجوير لن يؤثر فينا... وجمهور جدة غير
نواف بوشل خلال الحصة التدريبية للمنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، إيجابية الأجواء داخل معسكر «الأخضر»، رغم استبعاد مصعب الجوير لأسباب انضباطية، مشدداً على أن تركيز اللاعبين ينصبّ على مواجهة الكويت، في افتتاح منافسات كأس الخليج «خليجي 27»، التي تستضيفها جدة.
وقال بوشل، في حديثه لوسائل الإعلام قبل المواجهة: «الأجواء إيجابية جداً، وما حدث كان قراراً إدارياً، ونحن كلاعبين تركيزنا على المباراة، ولا يوجد أي شيء يؤثر فينا. الموجودون فيهم الخير والبركة، ونتطلع إلى تحقيق الفوز».
وأضاف: «استعداداتنا كبيرة، وتركيزنا في البداية على مباراة الكويت وتحقيق النقاط الثلاث، وبعد ذلك سنمضي خطوة بخطوة للوصول إلى هدفنا وإسعاد جماهيرنا».
️| نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- قرار استبعاد مصعب الجوير هو قرار إداري والأجواء إيجابية، تركيزنا كلاعبين في المواجهة، وتركيزنا على مواجهة الكويت خطوة بخطوة نريد الوصول إلى هدفنا.#السعودية_الكويت#خليجي27pic.twitter.com/9OpWTgkBIC
وعن أهمية الحضور الجماهيري في المباراة الافتتاحية، قال: «الجمهور السعودي داعم لنا في جميع المحافل، فما بالك عندما تكون المباراة في جدة؟ مع كامل التقدير لجماهيرنا في بقية المناطق، لكن جمهور جدة دائماً مختلف بحضوره، ونتمنى أن يكون دافعاً لنا لتحقيق الفوز وإسعادهم».
وحول مواجهة المنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة الخليجية، أوضح بوشل: «منتخب الكويت له تاريخه واحترامه وتقديره، وهو منتخب عريق، لكننا استعددنا جيداً للمباراة، ونتطلع إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا الغالية».
وفيما يتعلق بطبيعة المنافسات الخليجية، وما إذا كانت تختلف من الناحية النفسية أو الفنية، أكد بوشل أن الجانب الفني يمثل العامل الأهم، مضيفاً: «تطبيق تكتيك المدرب هو الأهم، ومع توفيق الله سنتمكن من تحقيق ما نطمح إليه».
أكد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن هدف «الأخضر» من المشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 27» هو تحقيق اللقب.
علي العمري (جدة )
«آسياد ناغويا»: الفالح إلى نصف النهائي… والرحموني يحطم الرقم السعوديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321349-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
«آسياد ناغويا»: الفالح إلى نصف النهائي… والرحموني يحطم الرقم السعودي
الفالح أنهى سباق الوقت في المركز الثاني بزمن بلغ 2:11.784 دقيقة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
تأهل السعودي نايف الفالح إلى نصف نهائي مسابقة «غران توريزمو 7»، فيما حجز أمجد القرني وعبد العزيز الجهني مقعديهما في ربع نهائي «إي فوتبول»، في يوم شهد أيضاً تحطيم السباح رامي الرحموني الرقم القياسي السعودي لسباق 1500 متر (حرة)، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026».
وجاء تأهل الفالح إلى نصف النهائي، المقرر عند العاشرة من صباح الأربعاء، بعدما أنهى سباق الوقت في المركز الثاني بزمن بلغ 2:11.784 دقيقة.
وفي «إي فوتبول»، بلغ القرني والجهني ربع النهائي، المقرر عند التاسعة من صباح الأربعاء، بعد فوزهما في دور المجموعات على قطر وكوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، وخسارتهما أمام إيران بالنتيجة ذاتها.
وتشهد منافسات الرياضات الإلكترونية أيضاً مشاركة بدر العمير في «كينغ أوف فايتر 15»، وأسامة الحجيلي في «ستريت فايتر 6»، وشامان الزعاقي في «تيكن 8».
وفي السباحة، سجل رامي الرحموني، البالغ من العمر 17 عاماً، رقماً قياسياً سعودياً جديداً في سباق 1500 متر (حرة)، بعدما حل رابعاً في الترتيب العام بزمن بلغ 14:55.32 دقيقة، متجاوزاً الرقم الوطني السابق البالغ 16:32.64 دقيقة.
وفي الرماية، أنهى سعود بن الحسن وسعيد المطيري وفهد الحربي منافسات اليوم الثاني من أصل ثلاثة أيام في مسابقة السكيت للفردي والفرق.
وجمع سعود بن الحسن 90 طبقاً ليحتل المركز الـ25 في الترتيب العام، فيما جمع المطيري 88 طبقاً في المركز الـ31، والحربي 83 طبقاً في المركز الـ41. ويخوض الثلاثي الجولة الثالثة والأخيرة عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء بحثاً عن التأهل إلى النهائي.
ويفتتح المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته عند الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء في صالة «سكاي إكسبو» بناغويا، بمشاركة عادل المطيري وفياض العبيد في منافسات فردي السايبر، التي تبدأ بدور المجموعات وتختتم بالنهائي عند السادسة مساءً.
وفي الملاكمة، يبدأ زياد مجرشي مشاركته عند الثانية عشرة من ظهر الأربعاء بمواجهة منافسه من هونغ كونغ ضمن دور الـ32 لوزن 60 كغم.
أما في الإسكواش، فيسجل محمد آل نصفان الظهور الثاني تاريخياً للسعودية في منافسات اللعبة بدورات الألعاب الآسيوية، عندما يواجه الصيني بينغ لين تشو في دور الـ32 عند الثالثة والنصف عصراً في «ناغويا آرينا».
ويعد آل نصفان أصغر لاعب في المسابقة بعمر 18 عاماً، فيما تعود أول مشاركة سعودية في الإسكواش بدورات الألعاب الآسيوية إلى نسخة غوانزو 2010.
وفي الكاراتيه، يختتم سند سفياني وجود مياجان المشاركة السعودية في منافسات الكوميتيه الأربعاء، إذ تواجه جود منافستها من منغوليا عند الثانية عشرة ظهراً ضمن وزن 50 كغم، فيما يواجه سفياني منافسه التايلندي عند الواحدة والنصف ظهراً ضمن وزن 84 كغم.
وفي كرة القدم، عبّر الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي، عن فخره بالمستوى الفني الذي قدمه لاعبوه أمام كوريا الجنوبية، مؤكداً أن الخسارة لا تلغي الجهد الذي بذله المنتخب في المباراة.
وقال دي بياجو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتخب السعودي واجه منافساً قوياً على المستوى القاري يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين شاركوا في مونديال 2026، موضحاً أن الأخضر ظهر بصورة متماسكة خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يستفيد المنتخب الكوري من خبرته في إيجاد المساحات وتسجيل هدفين.
وأضاف أن كوريا الجنوبية واليابان، مستضيفة الدورة، من أبرز المنتخبات المرشحة، موضحاً أنه استعان بعدد من اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لاكتساب مزيد من الخبرة، في الوقت الذي تخوض فيه منتخبات أخرى المنافسات بكامل قوتها وإمكاناتها.
وعن مواجهة أوزبكستان المقبلة في الدور الثاني، أوضح دي بياجو أن الكرة الأوزبكية تشهد تطوراً، وقال: «يشرف عليها صديقي كانافارو، الذي يقود المنتخب الأول، ومن المؤكد أنه سيدعم المنتخب والاتحاد الذي يعمل فيه».
وأضاف: «أنظر إلى مواجهة الجمعة على أنها مباراة صعبة، كما أنها تأتي في وقت ضيق وبعد أقل من 72 ساعة، وسنعمل على الاستشفاء سريعاً والاستعداد من أجل الفوز والتقدم خطوة إلى الأمام».
وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام كوريا الجنوبية ليحل ثانياً في مجموعته ضمن منافسات الدورة.
أكد همام الهمامي، لاعب المنتخب السعودي، تطلع «الأخضر» إلى تحقيق بداية قوية في كأس الخليج «خليجي 27»، عندما يواجه نظيره الكويتي في المباراة الافتتاحية، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري في مشوار المنافسة على اللقب.
وقال الهمامي، في حديثه لوسائل الإعلام قبل المواجهة: «مباراة مهمة، ونتطلع إلى بدء البطولة بمستوى جيد أمام أشقائنا في المنتخب الكويتي، ونحتاج إلى دعم جماهيرنا ووقفتهم معنا، وبإذن الله نتمكن من إسعادهم».
وعن الضغوط الجماهيرية والإعلامية المطالبة بتحقيق اللقب، قال: «المنتخب السعودي دائماً مطالب بتحقيق أي بطولة يشارك فيها، ونحن مستعدون، سواء للاعبين أو الجهازين الفني والإداري، ونتطلع إلى تحقيق ما تتمناه الجماهير».
وحول مشاركته الأولى الفعلية مع المنتخب السعودي في البطولة الخليجية، وتطلعاته إلى أن تكون محطة انطلاقته، أوضح: «أتمنى ذلك، فتمثيل المنتخب شرف كبير لي ولأي لاعب، وهو مسؤولية أيضاً، ونتطلع إلى إسعاد الجماهير في نهاية البطولة».
وعن غياب المنتخب السعودي عن التتويج بكأس الخليج منذ 23 عاماً، وما إذا كان ذلك يشكل ضغطاً إضافياً على اللاعبين، قال: «هذا الأمر يمثل حافزاً لنا للمحافظة على تركيزنا في المباريات، وسنتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، ونركز أولاً على مواجهة الكويت وتحقيق الفوز، ثم نواصل مشوارنا لتحقيق ما نتمناه جميعاً».
واختتم الهمامي حديثه بالتأكيد على أهمية المساندة الجماهيرية، قائلاً: «نحتاج إلى دعم جماهيرنا ووقفتهم معنا، وبإذن الله نفرحهم».
الرميحي: أسعار حقوق نقل «خليجي» لم تتغيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321338-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد لبطولة «خليجي 27» (الشرق الأوسط)
أكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الخليج في جدة؛ مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير البطولة، وتعزيز حضورها الجماهيري والإعلامي.
ورحَّب الرميحي بالحضور، موجهاً شكره إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية على جهودها في تنظيم البطولة، بينما رفع ماجد آل صاحب، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيداً بدعمهما للبطولة ورعايتهما الكريمة، إلى جانب دعم وزير الرياضة.
وأوضح آل صاحب أن منافسات البطولة ستقام على ملعبَي: استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل؛ مشيراً إلى اعتماد نحو 600 إعلامي لتغطية الحدث، مع توفير التسهيلات اللازمة لهم. وأضاف أن حفل الافتتاح سيكون مبسَّطاً، ويحمل طابعاً ثقافياً خليجياً.
وفيما يتعلق بحقوق النقل التلفزيوني، أوضح الرميحي أن الاتحاد الخليجي تواصل مع مختلف القنوات الخليجية، وتم الاتفاق مع قنوات «الكأس» و«عُمان» و«شاشا»، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام القنوات الرياضية الراغبة في شراء الحقوق.
وأشار إلى أن أسعار حقوق النقل لم تشهد زيادة ولا نقصاناً مقارنة بالنسخة الماضية، داعياً القنوات الراغبة إلى التقدم لشراء الحقوق.
وكشف الرميحي أن بطولة الخليج للناشئين المقبلة ستشهد مشاركة منتخبات الصين والمغرب ومصر، إلى جانب المنتخبات الخليجية، موضحاً أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الخليجي تعمل على تطوير البطولة من مختلف الجوانب.
وعن إقامة البطولة خلال هذا التوقيت من العام، وما يصاحبه من أجواء حارة في جدة، قال آل صاحب إن الاتحاد السعودي ملتزم برزنامة محددة، في ظل ضغط البطولات التي تستضيفها المملكة.
ودعا الرميحي وسائل الإعلام إلى دعم حضور الجماهير؛ خصوصاً أن البطولة تتزامن مع اليوم الوطني السعودي، معرباً عن أمله في أن تكتمل الأفراح بالحضور الجماهيري.
وأوضح أن الاتحاد الخليجي تواصل مع اتحادات دول الخليج من أجل دعم جماهير منتخباتها وحثها على شراء التذاكر؛ مشيراً إلى أن الإقبال في بداية البطولات قد يكون محدوداً قبل أن يرتفع تدريجياً، ومؤكداً أن جدة مدينة معروفة بشغفها بكرة القدم وامتلاء ملاعبها بالجماهير.
وحول أسعار التذاكر، أكد الرميحي أن الاتحاد الخليجي نسَّق مع اللجنة المنظمة، وبعد التشاور معها تم اعتماد الأسعار الحالية، موضحاً أنها -من وجهة نظر الاتحاد- تتناسب مع حجم البطولة، مقارنة بأسعار البطولات الآسيوية وغيرها.
من جانبه، أوضح آل صاحب أن التعامل مع جدة خلال البطولة لن يقتصر على منطقة محددة للجماهير؛ مشيراً إلى أن المدينة تتميز بتنوعها الثقافي والترفيهي، وداعياً الزوار والجماهير إلى الاستمتاع بمختلف أجوائها ومعالمها.
وفيما يخص العوائد المالية للبطولة، قال الرميحي إنه من المبكر تحديد حجم الإيرادات، معرباً عن أمله في تحقيق عوائد تفوق النسخة الماضية، كاشفاً عن وجود عدد من الداعمين والرعاة، إلى جانب اتفاقيات جديدة من المنتظر إبرامها قريباً.
وأكد أن تعدد الشراكات التجارية يمثل مكسباً للاتحاد الخليجي، ويسهم في تعزيز البطولة وتطويرها.