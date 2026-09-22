«كأس بيلي جين كينغ»: التشيك إلى نصف النهائي

حجزت التشيك أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات في كرة المضرب (كأس الاتحاد سابقاً)، بحسمها مواجهتها مع بريطانيا 2 - 0، الثلاثاء، في شنغن الصينية.

ومنحت ماري بوزكوفا، المصنفة 26 عالمياً، الفوز الأول للتشيك بعدما تغلبت بشق الأنفس على سوناي كارتال (127 عالمياً) 7 - 6 (7 - 2)، و4 - 6، و6 - 4.

ثم حسمت بطلة ويمبلدون ليندا نوسكوفا، المصنفة سادسة عالمياً، تأهل بلادها بفوزها على كايتي بولتر الرابعة والخمسين 6 - 2، و7 - 6 (7-3)؛ ما ألغى الحاجة إلى خوض مباراة الزوجي.

وستواجه التشيك التي تعد المرشحة الأبرز للفوز باللقب بوجود 4 لاعبات ضمن المصنفات الثلاثين الأوليات عالمياً إلى جانب المصنفة الأولى في الزوجي كاترينا سينياكوفا، في نصف النهائي، الجمعة، مع إسبانيا أو كازاخستان التي تفتقد المصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا بعد انسحابها في اللحظات الأخيرة.

واختيرت بوزكوفا على حساب المصنفة الثامنة عالمياً كارولينا موخوفا لخوض مباراة الفردي الأولى، واحتاجت إلى قرابة 3 ساعات لتجاوز كارتال التي كانت تخوض أول مباراة رسمية لها منذ إصابتها بكسر إجهادي في الظهر في مارس (آذار).

وخسرت التشيكية إرسالها في بداية المجموعتين الأوليين، كما تأخرت بكسر إرسال في المجموعة الحاسمة؛ ما سمح لكارتال بالتقدم 2 - 1، لكنها حافظت على هدوئها، واستعادت كسر الإرسال مباشرة، ثم فازت بأربعة أشواط متتالية لتتقدم 5 - 2.

وفي حين بدت أنها في طريقها لحسم المباراة، أهدرت بوزكوفا 3 فرص للحسم على إرسال منافستها.

واستفادت كارتال من ذلك لتعوض تأخرها بكسر الإرسال، مقلصة الفارق إلى 4-5، لكنها انهارت فجأة وخسرت الشوط التالي نظيفاً ومن ثم المباراة.

وقالت الفائزة في المؤتمر الصحافي «كانت معركة كبيرة»، مضيفة في إشارة إلى كارتال: «أن تلعب بهذا المستوى بعد غياب دام 6 أشهر... تستحق مني كل الاحترام».

وبفضل قوة إرسالها وبداية متعثرة من بولتر، حققت نوسكوفا الفوز بسرعة أكبر كثيراً من بوزوكوفا (ساعة و39 دقيقة).

وتحتل التشيك المركز الثاني من حيث أكثر الدول فوزاً بلقب هذه المسابقة (11 لكن بينها خمسة باسم تشيكوسلوفاكيا)، خلف الولايات المتحدة التي تملك 18 لقباً.

في المقابل، لم يسبق لبريطانيا أن أحرزت اللقب، لكنها وصلت إلى نصف النهائي في ثلاث من النسخ الأربع الأخيرة.