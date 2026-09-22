«آسياد 2026»: الصين تواصل الهيمنة على السباحة... وتبتعد في ترتيب الميداليات

عززت الصين هيمنتها على السباحة وواصلت الابتعاد في صدارة جدول الميداليات في الألعاب الآسيوية، أمام اليابان المضيّفة، في اليوم الثالث من منافسات دورة آيتشي-ناغويا.

وعززت الصين هيمنتها على منافسات السباحة التي تُقام في طوكيو، محرزة 15 ميدالية ذهبية من أصل 20 حتى الآن في الحوض.

وتتصدر الصين جدول الميداليات برصيد 31 ذهبية، فيما تأتي اليابان في المركز الثاني بفارق كبير مع 11 ذهبية، وتقاسمت كوريا الجنوبية وكازاخستان المركز الثالث بست ذهبيات لكل منهما مع نهاية منافسات الثلاثاء.

لكن الصين لم تفرض سيطرتها الكاملة خلال الأمسية، إذ فاز الياباني يوميكي كوجيما (17 عاماً) بسباق 400 م متنوعة بزمن قياسي للألعاب الآسيوية بلغ 4:07.02 دقائق، محققاً ثنائية يابانية.

وبات المراهق الذي تابعه البطل الأولمبي ليون مارشان، يضع النجم الفرنسي في مرمى أهدافه قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقال كوجيما: «في الوقت الحالي، مارشان هو الهدف الأكبر الذي أسعى إليه»، مضيفاً: «أريد أن أواصل الاقتراب منه، حتى ولو كان ذلك خطوة بخطوة، وأن أتفوق عليه في النهاية».

وأحرزت الهند أول ميدالية ذهبية لها في هذه النسخة العشرين من أكبر حدث رياضي في آسيا، وكانت سمريتي ماندانا بطلة الإنجاز عندما قادت فريق السيدات للقب الكريكيت على حساب سريلانكا بفارق 147 نقطة.

وقالت ماندانا لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الجيد الفوز بأول ميدالية ذهبية للهند».

وأضافت: «إنه شعور رائع. شاهدنا رياضيين آخرين يحرزون الذهبية على شاشة التلفزيون».

وتنطلق منافسات الرجال في الكريكيت الخميس، والهند مرشحة للفوز باللقب أيضاً.

وفي حين تسجل الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) ظهورها الأول في الدورة، تخوض محاولة جريئة لتصبح يوماً ما ضمن البرنامج الأولمبي.

وكانت تيو هوي هون من أوائل الأبطال المتوجين في تاريخ الألعاب، بعدما أحرزت السنغافورية الذهبية في فئة السيدات التقليدية تحت 60 كلغ.

وقالت: «شعرت بتأثر كبير عندما أدركت أنني فزت بالنزال. لم أبك من قبل بعد أي قتال».

عربياً، أهدى لاعب الكاراتيه الأردني محمد الجعفري العرب ميداليتهم الذهبية الثانية، بفوز صريح في نهائي وزن ما دون 84 كلغ على الإيراني علي أصغر آسيابري 9-1.

وهي الميدالية الثالثة للأردن في الألعاب الحالية وجميعها في مسابقات الكاراتيه بعد فضية جود الضروس وبرونزية عبد الرحمن المصاطفة.