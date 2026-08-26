«آسياد 2026»: كوريا الشمالية سترسل أكثر من 100 رياضي إلى اليابان

سترسل كوريا الشمالية أكثر من مائة لاعب ولاعبة للمشاركة في 14 رياضة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان الشهر المقبل، بهدف «إسعاد القائد كيم جونغ أون»، حسبما أعلن الثلاثاء الأمين العام للجنة الأولمبية.

وقال كو تشول هو، في تصريحات أوردتها صحيفة «تشوسون سينبو» المؤيدة لكوريا الشمالية والصادرة في اليابان: «سنوفد أكثر من مائة رياضي للمشاركة في 14 رياضة، منها كرة القدم للرجال والسيدات، ورفع الأثقال، والملاكمة، والمصارعة».

وأشار إلى أن الوفد سيكون أصغر حجماً من ذلك الذي شارك في «آسياد 2022»، الذي أُرجئ إلى عام 2023، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في إحراز عدد أكبر من الميداليات.

وأوضح أن الوفد المشارك في البطولة القارية، المقررة في ناغويا ومحافظة آيتشي، يضم أيضاً كوريين مقيمين في اليابان، سيتنافسان في كرة القدم للسيدات والكاراتيه.

وأحرزت كوريا الشمالية 11 ميدالية ذهبية في النسخة السابقة التي أُقيمت في هانغجو الصينية، نصفها في منافسات رفع الأثقال.

وأكد المسؤول أن معنويات الرياضيين مرتفعة جداً قبل هذا الحدث المقرر بين 19 سبتمبر (أيلول) والرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأنهم متحمسون للفوز من أجل زعيمهم: «يتدرب رياضيونا بلا كلل كل يوم، وهم مصممون على إسعاد القائد كيم».

وصعَّدت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة من انتقاداتها لليابان، القوة الاستعمارية السابقة، بعدما طلب وزير الدفاع الياباني تخصيص ميزانية «قياسية» للسنة المالية المقبلة.

واتهمت بيونغ يانغ طوكيو، السبت، بالاستعداد لـ«حرب عدوانية».