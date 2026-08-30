«آسياد 2026»: برشم يتصدر البعثة الكبيرة لقطر و25% للسيدات

تُعوّل قطر على أبطالها الأولمبيين، وفي طليعتهم بطل الوثب العالي معتز برشم، لتحقيق نتائج نوعية تعكس البعثة الكبيرة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في آيتشي ناغويا في اليابان من 19 سبتمبر (أيلول) إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وكشفت اللجنة الأولمبية القطرية الأحد، عن بعثة تضم 243 رياضياً (184 رجلاً و59 سيدة) يشاركون في 26 رياضة، ويمثلون 18 اتحاداً رياضياً في النسخة الأولى التي تنظم خلال ولاية الشيخ القطري جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي منذ مطلع العام الحالي، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية منذ 2015.

وتصدر حاملو الميداليات الأولمبية معتز برشم (ألعاب القوى) وفارس إبراهيم (رفع الأثقال) وناصر العطية (الرماية)، صورة المنشور الخاص بالبعثة القطرية المشاركة في الألعاب المقبلة على حساب اللجنة على موقع «إكس».

كما يتكئ «الأدعم» على منتخب كرة اليد حامل الميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة في الدورة، لحصد الذهبية الرابعة تواليا، وتعزيز الحصيلة العنابية.

وقبل أربعة أعوام من استضافة النسخة المقبلة في الدوحة عام 2030، تكتسب المشاركة القطرية اهتماماً كبيراً، تمثّل بواحدة من أكبر البعثات في تاريخ المشاركة في الألعاب الآسيوية، وفقاً لرئيس الوفد الإداري أحمد يوسف الدرويش.

ويقول الدرويش لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سنشارك في جميع الرياضات الجماعية على مستوى الرجال، كما سنشارك بمنتخب للكرة الطائرة لدى السيدات»، مشدداً على أن «المشاركة النسائية ستحظى بحضور وازن يمثل نحو 25 في المائة من البعثة».

وحول الطموحات في الدورة، يؤكد الدرويش أن البعثة تبحث عن تحقيق الإنجازات، لكن «لا نريد أن نتحدث عن أرقام ونضع الاتحادات المشاركة تحت ضغوط».

وأكد الدرويش أن قطر ستشارك بأبرز رياضييها، وفي طليعتهم البطل الأولمبي والعالمي معتز برشم حامل الذهبية في ثلاث دورات آسيوية، آخرها «هانغجو 2022»، «بعد عودته من الإصابة ومشاركته في الدوري الماسي، سيكون معتز جاهزاً للدورة».

كما أكد رئيس الوفد الإداري مشاركة بطل رفع الأثقال فارس إبراهيم حسونة حامل ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، «تعافى مؤخراً من الإصابة، ونتمنى أن يدشن عودته بقوة في الألعاب الآسيوية».

وأردف قائلاً: «تستعدّ الاتحادات منذ فترة للمشاركة في الدورة من خلال معسكرات تُنظّم في اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وهذا يظهر جدية كبيرة في التحضيرات لتحقيق مشاركة جيدة».

وتابع: «تمثّل الدورة أهمية كبيرة بالنسبة لنا والاستعدادات تبدأ مباشرة بعد انتهاء النسخة السابقة».

واحتلت قطر المركز الـ15 في النسخة السابقة (هانغجو 2022) برصيد 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات، مقابل 13 ميدالية بينها 6 ذهبيات في «جاكرتا وباليمبانغ 2018».