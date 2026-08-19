أستون فيلا يرفض 3 عروض من الهلال لضم أولي واتكينز... والرابع في الطريق

رفض أستون فيلا 3 عروض تقدَّم بها الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في وقت يترقب فيه النادي الإنجليزي إمكانية وصول عرض رابع بقيمة مالية أعلى.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، رفض أستون فيلا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أحدث عروض الهلال، الذي بلغت قيمته 46.7 مليون يورو، أي نحو 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مسؤولي النادي يدركون أن الهلال قد يعود بعرض محسَّن في محاولة لحسم الصفقة.

ولم يشارك واتكينز، البالغ 30 عاماً، مع أستون فيلا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما حصل على إجازة ممتدة عقب مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

ولم يُبدِ أستون فيلا قلقاً كبيراً بشأن مستقبل مهاجمه الذي تعاقد معه مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تحركات الهلال تعكس جدية النادي السعودي في محاولة إقناع بطل الدوري الأوروبي بالتخلي عن اللاعب.

ويأتي اهتمام الهلال بواتكينز في صيف شهد تغييرات واسعة داخل أستون فيلا، بعدما رحل مورغان روجرز ويوري تيليمانس ولوكاس ديني بالفعل، بينما تحيط الشكوك أيضاً بمستقبل إزري كونسا والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ولا يزال كونسا هدفاً رئيسياً لآرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الفارق بين الناديين في تقييم اللاعب لا يزال كبيراً.

وفي المقابل، تبدو فرص استمرار مارتينيز مع أستون فيلا محدودة، في ظل اقتراب النادي من إتمام صفقة حارس بارما الياباني زيون سوزوكي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما بدأ اللاعب فحوصه الطبية صباح الاثنين.

وكان مارتينيز قريباً من مغادرة أستون فيلا العام الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد، كما كان مرشحاً للانتقال إلى يوفنتوس، إلا أن أستون فيلا اعتبر تقييم النادي الإيطالي للحارس الأرجنتيني منخفضاً للغاية.

وسيمثل رحيل واتكينز ضربة جديدة للمدرب أوناي إيمري، رغم رغبة الإسباني في بدء دورة جديدة وإعادة بناء تشكيلته.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى أستون فيلا قادماً من برنتفورد عام 2020، وسجل منذ ذلك الحين 108 أهداف، من بينها 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وفي إطار إعادة بناء الفريق، اقترب أستون فيلا من التعاقد مع آرون وان بيساكا، مدافع وست هام يونايتد، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وسينضم وان بيساكا في البداية على سبيل الإعارة، مع التزام أستون فيلا بشرائه نهائياً مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، حال تحقق عدد من الشروط المتفق عليها.

ويستهل أستون فيلا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، عندما يحل ضيفاً على برايتون.