مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»

أكد الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك، المدير الفني لفريق الرياض، أن فريقه كان بحاجة إلى ردّة فعل وتعويض بعد المباراة الماضية، مشيراً إلى أن مباراة الزلفي جاءت جيدة بشكل عام، وأن اللاعبين قدموا أداءً جيداً جعل الجهاز الفني سعيداً بالنتيجة والأداء معاً.

وقال دولّاك، في تصريحات عقب المباراة التي فاز بها الفريق بثنائية، إن هدف الفريق يتمثل في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس الملك، موضحاً أن العمل يجري في الوقت ذاته على الابتعاد عن دائرة المنافسة على الهبوط في الدوري، لافتاً إلى أن الفريق ما زال يُحضَّر بالشكل المناسب لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف مدرب الرياض أن الفريق بات جاهزاً لخوض مثل هذه المباريات، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة العمل الذي أنجزه الجهاز الفني خلال فترة الإعداد من النواحي الفنية والذهنية والتكتيكية، مؤكداً أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، وأنه لا يعتمد فقط على اللاعبين الأساسيين، بل يؤمن أيضاً بقدرة لاعبي البدلاء على صناعة الفارق.

وأشار دولّاك إلى أنه استدعى اليوم ثلاثة لاعبين من مقاعد البدلاء، قدّموا أداءً مميزاً وكان لهم تأثير واضح في مجريات المباراة، مؤكداً أن تأثير اللاعب البديل يجب أن يكون بالنسبة له بنفس أهمية وتأثير اللاعب الأساسي، وهو ما يحتاجه الفريق من جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة.