قال المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد أنهم خاضوا مباراة صعبة في دور الـ32 في كأس الملك أمام خصم قوي وكبير مثل الهلال، موضحاً أنهم تعاملوا مع المباراة بواقعية، خصوصاً أن صفوف فريقه لم تكتمل حتى الآن.وأضاف المدرب المغربي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي انتهى للهلال بنتيجة 2-0: «مازلنا ننتظر عودة خالد ناري ولاعبين آخرين، و في النهاية تعاملنا مع المواجهة بالشكل المطلوب، ولعبنا بطريقة دفاعية بحتة رغم أننا نفضّل اللعب الهجومي، و الهلال سجل هدفه الأول من ركلة جزاء مجانية، ونحن أهدرنا فرصة قبل ذلك، و الحمد لله على ما تم، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة المقبلة».وأردف: «كنا نعلم أن فريقنا لن يستطيع اللعب بالنسق ذاته طوال الـ90 دقيقة، لذلك لعبنا ككتلة واحدة، خصوصًا أن الهلال يملك أسماء مميزة وحلولًا فردية كثيرة جدًا».وتابع المدرب المغربي حديثه بقوله: «اللاعبون الشباب يحتاجون إلى الوقت، وقد خاضوا معسكرًا على مستوى عالٍ، لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين نعلّق عليهم آمالًا كبيرة، وسنركز عليهم من خلال تدريبات إضافية لاكتساب الخبرة، ونحن نعلم أن البداية صعبة، لكننا نعشق التحديات لأننا في «رائد التحدي»، و ليست لدي أي معلومة عن وجود صفقة جديدة في مركز حراسة المرمى».
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9:30 دقيقه
مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308167-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»
مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»
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