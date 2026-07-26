بوشل والخيبري يلتحقان بمعسكر النصر

أعلن نادي النصر، انضمام اللاعبان عبدالله الخيبري ونواف بوشل إلى المعسكر التدريبي المقام حالياً في البرتغال، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وأكد النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن اللاعبان التحقا بزملائهما في معسكر الإعداد، ضمن الترتيبات الأخيرة للجهاز الفني قبل استكمال البرنامج التحضيري للفريق.

ويأتي هذا الانضمام في إطار حرص إدارة النادي على استكمال العناصر الأساسية للفريق قبل بدء المنافسات الرسمية، حيث يواصل «العالمي» معسكره في الأراضي البرتغالية والذي يتضمن سلسلة من المباريات والتدريبات الودية التي تستهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ولاقى الخبر تفاعلاً واسعاً من جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لمستوى الفريق في المرحلة المقبلة تحت قيادة الجهاز الفني، في ظل الطموحات الكبيرة التي يعلّقها عشاق «العالمي» على الموسم الجديد.