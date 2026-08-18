عوار: الفوز ليس سهلاً أبداً.. والاتحاد يستهدف الألقاب

أكد حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد، أن فريقه حقق الهدف المطلوب أمام النجمة بالفوز 3-0 والتأهل إلى دور الـ8 من كأس الملك، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة كما قد تبدو.

وقال عوار عقب المواجهة: «كانت مباراة كان علينا الفوز بها، والحمد لله نجحنا في تحقيق الانتصار والتأهل. لم تكن المباراة سهلة، ففي بعض الأحيان تعتقد أن الأمور ستكون سهلة، لكن الفوز ليس سهلاً أبداً، وواجهنا بعض الصعوبات. الأهم أننا فزنا وأنهينا المهمة».

وتطرق عوار إلى فترة الانتقالات، مؤكداً أن الأمور لا تزال غير واضحة حتى إغلاق السوق، وقال: «ما زلنا ننتظر نهاية فترة الانتقالات، لأن الأمور تكون غير واضحة خلالها. بعد إغلاق السوق سنرى أين نقف وما الذي نريد القيام به». وأضاف: «عندما تستعد للموسم، فأنت دائماً تريد المنافسة على المركز الأول والفوز بالألقاب، وهذا ما يجب علينا القيام به، وهذا ما يستحقه الجمهور. إن شاء الله نتمكن من تحقيق أهدافنا».

وأشار لاعب الاتحاد إلى صعوبة اللعب في الظروف الحالية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال: «علينا أولاً أن نحصل على بعض الراحة، لأن اللعب في هذه الظروف ليس سهلاً، خصوصاً مع الطقس الذي يجعلنا نشعر بالتعب بسرعة».

وختم عوار حديثه بالتأكيد على أن هدف الاتحاد هو تحقيق الفوز في كل مباراة، وقال: «الآن سنرتاح ثم نركز على المباراة المقبلة. هدفنا يبقى دائماً واحداً: ندخل كل مباراة من أجل الفوز، لأننا نادٍ كبير، وسنستعد للمواجهة ونحدد الطريقة التي سنلعب بها، ونعمل على التحضير لها بأفضل شكل ممكن».