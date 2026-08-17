حصة العيسى تنقذ النصر من الخسارة في «أبطال آسيا للسيدات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308078-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
حصة العيسى تنقذ النصر من الخسارة في «أبطال آسيا للسيدات»
سيدات النصر انتزعن التعادل من الاتحاد الأردني (نادي النصر)
استهل فريق النصر للسيدات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات بالتعادل مع الاتحاد الأردني 2 - 2، الاثنين، على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان، بعدما نجح الفريق السعودي في العودة إلى المباراة رغم إكماله الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبات.
وافتتحت كلارا لوفانغا التسجيل للنصر، قبل أن يقلب الاتحاد الأردني النتيجة ويتقدم 2 – 1، ليجد الفريق السعودي نفسه أمام مهمة صعبة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.
وشهدت المباراة طرد نسرين بهلولي، لاعبة النصر، بعدما ركلت لاعبة من الاتحاد الأردني دون كرة، في لقطة أعقبتها مشادة بين لاعبات الفريقين، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بهلولي، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الأردني 2 - 1.
ولم يحتج النصر سوى ثلاث دقائق بعد حالة الطرد للعودة إلى المباراة، إذ نجحت البحرينية حصة العيسى في تسجيل هدف التعادل 2 – 2، ليخطف الفريق السعودي نقطة رغم النقص العددي.
ويسعى النصر، ممثل كرة القدم السعودية في البطولة، إلى تجاوز الدور التمهيدي وحجز مقعده في الأدوار المقبلة من دوري أبطال آسيا للسيدات.
الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي وقّع رسمياً لأبها (النادي)
أعلن نادي أبها، الاثنين، تعاقده رسمياً مع المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي، في صفقة تعزز الخيارات الهجومية للفريق السعودي خلال منافسات الموسم الحالي.
ويأتي الإعلان الرسمي تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» في وقت سابق بشأن توصل إدارة أبها، برئاسة سعد حامد الأحمري، إلى اتفاق مع المهاجم البلجيكي، ووصوله إلى مدينة أبها تمهيداً لإتمام إجراءات انتقاله.
تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق بشأن إتمام نادي أبها اتفاقه مع المهاجم الدولي البلجيكي ميشي باتشواي، فقد تداول مستخدمون على منصة «إكس» صورة للاعب أثناء مراسم توقيعه الرسمي مع النادي، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة.https://t.co/MH2bbMRKHI
ويعد باتشواي، البالغ من العمر 32 عاماً، من أصحاب التجارب الواسعة في الملاعب الأوروبية؛ إذ سبق له تمثيل ستاندرد لييج البلجيكي، ومرسيليا الفرنسي، وتشيلسي وكريستال بالاس الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرنكفورت الألمانيين، وفالنسيا الإسباني، إضافة إلى تجاربه في تركيا مع بشكتاش وفنربخشة وغلاطة سراي.
وعلى الصعيد الدولي، يمتلك باتشواي مسيرة طويلة مع المنتخب البلجيكي، وشارك في «كأس العالم 2018»، التي حقق خلالها المنتخب البلجيكي المركز الثالث، إلى جانب مشاركته في «مونديال قطر 2022».
وتراهن إدارة أبها على خبرة باتشواي لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الحالي، في ظل استمرار تحركات النادي لتدعيم قائمته بعناصر محلية وأجنبية.
الشباب في بداية صعبة… أبكر وداع للكأس منذ 7 مواسمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308080-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9%E2%80%A6-%D8%A3%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B0-7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85
الألماني توماس ليتش استهل عهده مع الشباب بهزيمتين متتاليتين (نادي الشباب)
لم تأتِ بداية الشباب في الموسم الجديد على الصورة التي كان يأملها أنصاره، بعدما تلقى خسارته الثانية توالياً بسقوطه أمام الوحدة 2 - 3 بعد الأشواط الإضافية، ليودع كأس الملك من دور الـ32، عقب خسارته أمام القادسية 1 - 3 في مستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين.
وأعادت الخسارة أمام الوحدة الشباب إلى محطة لم يغادر منها كأس الملك منذ نسخة 2019 – 2020، عندما ودع البطولة من دور الـ32 أمام الشعلة بنتيجة 1 - 2، قبل أن ينجح في تجاوز هذا الدور خلال 6 نسخ متتالية، وصولاً إلى الموسم الحالي الذي شهد أبكر خروج له منذ 7 مواسم.
وتنقل الشباب خلال تلك الفترة بين دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، دون أن يعود إلى الخروج من دور الـ32. ففي نسخة 2020 – 2021، انتهى مشواره في دور الـ16 بالخسارة أمام القادسية 0 - 1، قبل أن يبلغ نصف النهائي في نسخة 2021 – 2022، بعدما تجاوز الأهلي 2 - 1 في ربع النهائي، ثم خسر أمام الهلال في نصف النهائي.
وفي نسخة 2022 – 2023، ودّع الشباب البطولة من دور الـ16 أمام الاتحاد بعد امتداد المواجهة إلى ركلات الترجيح، ثم بلغ ربع النهائي في نسخة 2023 – 2024، وخسر أمام النصر 2 - 5.
وتقدم الشباب خطوة أخرى في نسخة 2024 - 2025 بوصوله إلى نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام الاتحاد 2 - 3، بينما توقف مشواره في النسخة الماضية 2025 - 2026 عند ربع النهائي، عقب خسارته أمام الاتحاد 1 - 4.
وجاءت نسخة 2026 - 2027 لتعيد الشباب إلى دور الـ32 للمرة الأولى منذ نسخة 2019 - 2020، بعدما خسر أمام الوحدة 2 - 3 عقب الأشواط الإضافية، لتنتهي سلسلة امتدت ست نسخ متتالية نجح خلالها الفريق في تجاوز أول أدوار المسابقة.
ويتزامن الخروج المبكر مع بداية حقبة فنية جديدة بقيادة الألماني توماس ليتش، الذي أصبح خامس مدرب يقود الشباب خلال النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، بعد الإسباني فيسنتي مورينو، والكرواتي إيغور بيسكان، والتركي فاتح تريم، والإسباني إيمانويل ألغواسيل.
ولم تقتصر البداية الرسمية لليتش على الخروج من كأس الملك، إذ سبقها التعثر أمام القادسية 1 - 3 في افتتاح الدوري، ليبدأ المدرب الألماني مشواره بخسارتين متتاليتين. وأشار ليتش عقب مواجهة القادسية إلى أن فريقه قدم مستوى مميزاً خلال أول 60 دقيقة، قبل أن يتراجع الأداء في الجزء الأخير من المباراة.
وتضع النتيجتان الشباب أمام تحدٍّ مبكر لاستعادة التوازن في بداية المشروع الجديد؛ خصوصاً أن الخروج من كأس الملك جاء من دور الـ32 للمرة الأولى منذ نسخة 2019 - 2020، ليصبح تحسين النتائج سريعاً أحد أبرز التحديات أمام ليتش في المرحلة المقبلة.
السعودية تتوج بجائزة «أفضل دولة مستضيفة» لـ«فورمولا إي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308032-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%8A
السعودية تتوج بجائزة «أفضل دولة مستضيفة» لـ«فورمولا إي»
تواصل «فورمولا إي» انسجامها التام مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» (فورمولا إي)
أعلنت بطولة «فورمولا إي» عن منح المملكة العربية السعودية جائزة «أفضل دولة مستضيفة»، التي استحدثتها البطولة مؤخراً؛ تقديراً لتميزها في تنظيم إحدى أبرز بطولات سباقات السيارات الكهربائية في العالم.
وقُدمت الجائزة لأول مرة في تاريخ البطولة خلال حفل جوائز نهاية موسم 2025 - 2026، الذي أقيم في لندن مساء الأحد؛ لتكريم «الوجهة التي ترسي معياراً عالمياً في تنظيم الفعاليات، وتطوير البنية التحتية، وبناء الشراكات».
ويعدّ حصولُ المملكة على هذه الجائزة المرموقة شاهداً على تميزها في تنظيم سباقات بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي»، المعتمدة من «الاتحاد الدولي للسيارات»، وعلى المعايير المتقدمة التي أرستها منذ استضافتها البطولة أول مرة عام 2018.
من ناحيته، قال منصور المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية» الرئيس التنفيذي لـ«شركة رياضة المحركات» السعودية: «نتقدم بخالص الشكر لبطولة (فورمولا إي) على هذا التكريم. ويُعدّ حصولنا على جائزة (أفضل دولة مستضيفة) من (فورمولا إي) ثمرةً للجهود الجماعية التي بذلها جميع من أسهموا في استضافة وتنظيم سباقات البطولة بالمملكة، منذ انطلاقتها في الدرعية وصولاً إلى جدة، ودليلاً على التزام المملكة تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة المحركات».
وتابع: «كما يعكس هذا الإنجاز قوة شراكاتنا وخبراتنا وتفانينا، التي تواصل تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية لرياضة المحركات».
وأضاف: «طموحنا لا يقتصر على استضافة البطولات الدولية، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة لرياضة المحركات؛ منظومة تلهم الأجيال المقبلة، وتنمّي المواهب السعودية، وتفتح آفاقاً وفرصاً مستدامة في مختلف مجالات القطاع. وكل فعالية نستضيفها تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً لرياضة المحركات، فيما تعزز جوائز كهذه التزامنا مواصلة رفع معايير التميز».
من جهته، قال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لـ«فورمولا إي»: «كان للدعم المستمر، والشراكة طويلة الأمد، اللذين يجمعاننا بوزارة الرياضة و(الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية) و(شركة رياضة المحركات) السعودية، دور محوري في مسيرتنا منذ عام 2018. وقد أسهم هذا الدور الفاعل في ترسيخ مكانة (فورمولا إي) بوصفها إحدى البطولات الرائدة عالمياً في رياضة المحركات، وفي تعزيز حضورها ضمن الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها المملكة. وتواصل (فورمولا إي) انسجامها التام مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ومع رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام. نحن ممتنون للغاية لالتزامهما المتواصل، ونرى أن حصولهما على أول جائزة لـ(أفضل دولة مستضيفة) من (فورمولا إي) تكريم مستحق، ونتطلع إلى أعوام طويلة أخرى من الابتكار معاً».
وتُواصل الشراكة بين المملكة العربية السعودية و«فورمولا إي» نموها منذ عام 2018.
وبعد انتقال السباق من الدرعية إلى جدة عام 2025، أصبحت النسخة الأولى من سباق «جدة إي بري» بعطلة نهاية الأسبوع الأكثر مشاهدة في تاريخ «فورمولا إي»، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 65 مليون «مُشاهد تراكمي» حول العالم.
كما أدت جدة دوراً رائداً في التطور المستمر للبطولة، عندما أصبحت أول وجهة تطبق ميزة «تعزيز الطاقة» المبتكرة في الموسم الـ11، التي شهدت تطبيق التوقف الإلزامي في منطقة الصيانة خلال السباق لأول مرة، وذلك خلال الجولتين اللتين استضافتهما المملكة، قبل تطبيقها لاحقاً في جميع الجولات المزدوجة التالية خلال الموسم.
واستكمالاً لسلسلة الإنجازات غير المسبوقة التي رسخت مكانة المملكة في رياضة المحركات العالمية، تستضيف المملكة العربية السعودية الجولتين الافتتاحيتين لموسم 2026 - 2027 من بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي»، المعتمدة من «الاتحاد الدولي للسيارات»، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي توافق يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) 2026، مواصِلة تقديم محطات بارزة في تاريخ البطولة.
وسيشهد الحدث الظهور التنافسي الأول لسيارة السباق الثورية من «الجيل الرابع» من «فورمولا إي»، في خطوة تدشن حقبة جديدة للبطولة الكهربائية بالكامل، بما توفره من أداء أسرع وكفاءة أعلى ومنافسات أعلى تطوراً.