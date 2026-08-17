حصة العيسى تنقذ النصر من الخسارة في «أبطال آسيا للسيدات»

استهل فريق النصر للسيدات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات بالتعادل مع الاتحاد الأردني 2 - 2، الاثنين، على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان، بعدما نجح الفريق السعودي في العودة إلى المباراة رغم إكماله الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبات.

وافتتحت كلارا لوفانغا التسجيل للنصر، قبل أن يقلب الاتحاد الأردني النتيجة ويتقدم 2 – 1، ليجد الفريق السعودي نفسه أمام مهمة صعبة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وشهدت المباراة طرد نسرين بهلولي، لاعبة النصر، بعدما ركلت لاعبة من الاتحاد الأردني دون كرة، في لقطة أعقبتها مشادة بين لاعبات الفريقين، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بهلولي، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الأردني 2 - 1.

ولم يحتج النصر سوى ثلاث دقائق بعد حالة الطرد للعودة إلى المباراة، إذ نجحت البحرينية حصة العيسى في تسجيل هدف التعادل 2 – 2، ليخطف الفريق السعودي نقطة رغم النقص العددي.

ويسعى النصر، ممثل كرة القدم السعودية في البطولة، إلى تجاوز الدور التمهيدي وحجز مقعده في الأدوار المقبلة من دوري أبطال آسيا للسيدات.