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عالم الاعمال

«جي إف إتش» يبرم شراكة مع نادي النصر السعودي

للموسم الرياضي 2026–2027 وضمن مساعٍ لتعزيز الحضور إقليمياً وعالمياً

«جي إف إتش» يبرم شراكة مع نادي النصر السعودي
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«جي إف إتش» يبرم شراكة مع نادي النصر السعودي

«جي إف إتش» يبرم شراكة مع نادي النصر السعودي

أعلن بنك جي إف إتش عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة نادي النصر، يصبح بموجبها شريكاً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026–2027، في خطوة تجمع بين علامتين إقليميتين بارزتين تتمتعان بحضور دولي واسع.

وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة ضمن استراتيجية جي إف إتش لتعزيز حضور علامته التجارية في الأسواق الإقليمية الرئيسية، إلى جانب إتاحة فرص جديدة للتواصل مع قاعدة نادي النصر الجماهيرية الواسعة في مختلف أنحاء المملكة وعلى المستوى الدولي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة الرياض بحضور ممثلين عن الإدارة العليا لدى الطرفين، حيث وقع هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، بالنيابة عن جي إف إتش، في حين وقع عن النصر خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتمثل الشراكة محطة مهمة ضمن جهود جي إف إتش لبناء علاقات استراتيجية نوعية وتعزيز حضور علامته التجارية والتواصل مع قاعدة جماهيرية واسعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك جي إف إتش: «نحن سعداء بشراكتنا مع نادي النصر السعودي، حيث يمثل النادي أبرز العلامات الرياضية في المملكة والمنطقة. تأتي هذه الرعاية من حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تعزز حضور جي إف إتش وتقربه من المجتمعات والأسواق التي تحظى بأهمية رئيسية ضمن خطط النمو».

ومن جانبه، قال خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر: «يسعدنا الترحيب ببنك جي إف إتش شريكاً لنادي النصر خلال الموسم الرياضي 2026–2027. تُعد جي إف إتش مؤسسة إقليمية مرموقة تتمتع بسجل حافل من النجاح والتميز في إدارة الاستثمار والثروات، ما يجعلها شريكاً مثالياً لنادي النصر، في إطار مواصلتنا توسيع نطاق حضور النادي وتعزيز علاقاتنا مع المؤسسات الرائدة في مختلف أنحاء المنطقة».

وأضاف: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع جي إف إتش طوال الموسم لتفعيل هذه الشراكة وتعزيز التواصل الهادف مع جماهيرنا في السعودية وعلى المستوى الدولي. ونؤمن بأن هذا التعاون يوفر أساساً متيناً لعلاقة قابلة للتطور ومواصلة تحقيق القيمة للطرفين».

ويُعد بنك جي إف إتش، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، مؤسسة مصرفية واستثمارية رائدة تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً وحضور متنامٍ في عدد من أبرز الأسواق الإقليمية والدولية، ويتبع البنك شركة «جي إف إتش كابيتال» في الرياض.

ويقدم البنك منظومة متكاملة من الأنشطة تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والخدمات المصرفية التجارية، والتطوير العقاري، والخزينة والاستثمارات الخاصة، مع التركيز على اقتناص الفرص الواعدة وبناء قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائه ومستثمريه وشركائه.

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أخبار السعودية الرياضة نادي النصر بنوك السعودية

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عالم الاعمال

«الفنار» للخدمات الهندسية و«آي بي إس» تتعاونان لتطوير منظومة رقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في السعودية

«الفنار» للخدمات الهندسية و«آي بي إس» تتعاونان لتطوير منظومة رقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في السعودية
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«الفنار» للخدمات الهندسية و«آي بي إس» تتعاونان لتطوير منظومة رقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في السعودية

«الفنار» للخدمات الهندسية و«آي بي إس» تتعاونان لتطوير منظومة رقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في السعودية

أعلنت شركة «الفنار» للخدمات الهندسية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «آي بي إس للحلول الذكية للعمليات»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «سيغري باريس 2026»، بهدف تطوير الإدارة الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في مشاريع البنية التحتية الكهربائية بالسعودية.

ويهدف التعاون إلى تعزيز تكامل العمليات ورفع كفاءة التنفيذ والاستفادة بصورة أكبر من البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأعمال وتحسين تجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «الفنار» للخدمات الهندسية تطوير الإطار الهندسي والتشغيلي للمنظومة، بما يشمل تحديد إجراءات ومسارات أعمال الفحص والاختبار والتشغيل، وتطوير نماذج التقارير الرقمية المقدمة للعملاء، ووضع معايير قبول نتائج الاختبارات واعتمادها، إلى جانب تنظيم بيانات الأصول وتصنيفها والتحقق من كفاءة الحلول عبر تطبيقها على مشاريع فعلية.

من جانبها، ستوفر «آي بي إس» حلولها التقنية المتخصصة في إدارة أعمال الاختبارات والتشغيل وأداء الأصول، إلى جانب الأدوات اللازمة لربط المنظومة بالأنظمة الرقمية القائمة، وتصميم بنيتها التقنية، وتقديم التدريب والدعم والخبرات الفنية المتخصصة.

ومن خلال دمج هذه الإمكانات ضمن المنصة الرقمية للفنار للخدمات الهندسية، سيسهم التعاون في توحيد البيانات وربط مراحل الفحص والاختبار والتشغيل بمتابعة أداء الأصول، بما يتيح الوصول إلى المعلومات بصورة أكثر دقة وسرعة، ويرفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول على امتداد دورة حياتها.

ووقّع الاتفاقية المهندس سطّام المطيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «الفنار» للخدمات الهندسية، والأستاذ مايكل شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إس للحلول الذكية».

ويجمع التعاون بين الخبرات المحلية الراسخة لـ«الفنار» للخدمات الهندسية في أعمال الفحص والاختبار والتشغيل والخدمات الميدانية، والحلول التقنية المتخصصة التي تقدمها «آي بي إس» في إدارة العمليات وأداء الأصول، بهدف تطوير أساليب أكثر تكاملاً وكفاءة لإدارة أعمال البنية التحتية الكهربائية ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وقال المهندس سطّام المطيري: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير القدرات الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في المملكة، مستندين إلى خبراتنا الواسعة في دعم وتطوير منظومة الطاقة. ومن خلال تعاوننا مع شريك تقني عالمي مثل (آي بي إس)، نسعى إلى توسيع قدراتنا ورفع كفاءة أعمالنا وتقديم قيمة أكبر لعملائنا، بما يواكب حجم الاستثمارات والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة في المملكة».

من جانبه، قال مايكل شنايدر: «يجمع تعاوننا مع (الفنار) للخدمات الهندسية بين حلول (آي بي إس) المتخصصة في إدارة أعمال الاختبارات والتشغيل وأداء الأصول، والخبرات الهندسية والتنفيذية الرائدة لـ(الفنار) للخدمات الهندسية في المنطقة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء منظومة رقمية مترابطة تمتد من مراحل الفحص والاختبار والتشغيل إلى متابعة أداء الأصول، بما يمكّن فرق المشاريع والتشغيل من الوصول إلى معلومات أكثر دقة، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية على امتداد دورة حياة الأصول، مع تعزيز مستويات الكفاءة والجودة».

عالم الاعمال

«موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»... وجهة العائلات السعودية المثالية لقضاء عطلة لا تُنسى في القاهرة

«موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»... وجهة العائلات السعودية المثالية لقضاء عطلة لا تُنسى في القاهرة
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«موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»... وجهة العائلات السعودية المثالية لقضاء عطلة لا تُنسى في القاهرة

«موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»... وجهة العائلات السعودية المثالية لقضاء عطلة لا تُنسى في القاهرة

يواصل «فندق موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي» ترسيخ مكانته كواحدة من أقرب وأحب الوجهات السياحية إلى قلوب العائلات السعودية، حيث يمزج بين الراحة والترفيه والضيافة الفاخرة ليقدم تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

يتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي على بعد 15 دقيقة فقط من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ومقابل «مول مصر» مباشرة، ما يجعله نقطة انطلاق مثالية للعائلات الراغبة في الجمع بين الاستجمام والتسوق واستكشاف المعالم التاريخية في رحلة واحدة.

ويضم الفندق مجموعة من أحواض السباحة الواسعة، إلى جانب «الأكوا بارك» الذي يُعد من أبرز نقاط الجذب للأطفال والعائلات، وسط حدائق خضراء ممتدة توفر أجواء استرخاء بعيداً عن صخب المدينة.

على صعيد تجارب الطعام، يقدّم الفندق ثلاثة مطاعم متنوعة تلبي جميع الأذواق: مطعم «فليڤو» الذي يقدم النكهات السويسرية والعالمية، ومطعم «لاتيرازا» المتخصص في المأكولات الإيطالية مع ركن مخصص للشيشة، ومطعم «أويشي» للمأكولات الآسيوية، بالإضافة إلى «ساعة الشوكولاته» الشهيرة التي تقام يومياً من الرابعة حتى الخامسة عصراً في اللوبي، وهي تجربة تحظى بشعبية خاصة لدى الضيوف من دول الخليج.

كما يوفر الفندق مجموعة متنوعة من الأجنحة العائلية، بما في ذلك أجنحة عائلية متصلة (Family Connecting Rooms) والفيلا الملكية التي تتسع لستة أفراد، وهو خيار مثالي للعائلات السعودية الكبيرة التي تبحث عن مساحات واسعة وخصوصية تامة خلال إقامتها.

وأكد إيهاب رشوان، مدير عام «فندق موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»، أن الفندق ليس مجرد مكان للإقامة، بل وجهة متكاملة تمنح الضيوف، في مقدمتهم زوار السعودية، فرصة صناعة ذكريات عائلية استثنائية في أجواء تجمع بين الفخامة والراحة والترفيه.

ويؤكد الفندق التزامه بتقديم تجربة ضيافة تراعي احتياجات الضيوف الخليجيين، بدءاً من توفر أطقم استقبال تتحدث العربية، وصولاً إلى خيارات طعام حلال متكاملة في جميع المطاعم. وبفضل عضويته في برنامج «ALL – Accor »، يمكن لأعضاء البرنامج من ضيوف السعودية كسب واستبدال النقاط خلال إقامتهم، بما يضيف قيمة إضافية لكل رحلة إلى القاهرة.

سواء كانت الغاية قضاء إجازة صيفية، أو الاحتفال بمناسبة عائلية، أو تجربة يوم كامل من المرح عبر خدمة «Day Use»، يبقى «موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي» وجهة يوصى بها بقوة للعائلات القادمة من السعودية.

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عالم الاعمال

جائزة «اليونيسكو الفوزان» الدولية تعزز حضور العلماء الشباب

سجّلت جائزة «اليونيسكو عبد الله الفوزان» الدولية حضوراً في المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
سجّلت جائزة «اليونيسكو عبد الله الفوزان» الدولية حضوراً في المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
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جائزة «اليونيسكو الفوزان» الدولية تعزز حضور العلماء الشباب

سجّلت جائزة «اليونيسكو عبد الله الفوزان» الدولية حضوراً في المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
سجّلت جائزة «اليونيسكو عبد الله الفوزان» الدولية حضوراً في المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

سجّلت جائزة «اليونيسكو عبد الله الفوزان» الدولية لتشجيع العلماء الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حضوراً بارزاً ضمن مشاركة مؤسسة عبد الله الفوزان للتعليم، في أعمال المنتدى العالمي الرابع لليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي أُقيم في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وجاءت مشاركة المؤسسة بما يعكس رسالة الجائزة في دعم العلماء الشباب، وتعزيز حضورهم في النقاشات العلمية الدولية، وفتح آفاق أوسع أمامهم للتعلم والتعاون والمشاركة في معالجة التحديات العلمية والتقنية المعاصرة.

وشملت المشاركة عدداً من المسارات العلمية والتعليمية، من بينها جناح تعريفي بالجائزة وإنجازات الفائزين بها، وورشة تطبيقية للطلاب، وجلسة حوارية متخصصة نظمتها المؤسسة حول النزاهة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة عبد الله الفوزان للتعليم والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE).

وقال عبد الله الفوزان: «تمثل جائزة (اليونيسكو الفوزان) منصة دولية نهدف من خلالها إلى دعم العلماء الشباب وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً فاعلاً من مستقبل العلم. ومشاركتنا في هذا المنتدى أتاحت مساحة مهمة لإبراز أصواتهم، وربطهم بالنقاشات العالمية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز فرص التعاون والمعرفة أمامهم».

جانب من مشاركة «جائزة اليونيسكو عبد الله الفوزان» الدولية في المنتدى (الشرق الأوسط)

واستعرض جناح المؤسسة رسالة الجائزة وأهدافها، وإنجازات الفائزين في دوراتها السابقة، إلى جانب التعريف بفرص الترشيح للدورة الثالثة، التي يستمر استقبال الترشيحات لها حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وامتد حضور المؤسسة إلى الجانب التعليمي من خلال ورشة «الابتكار الهندسي والذكاء الاصطناعي المسؤول»، التي نُظمت بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة بجامعة الملك سعود، وركزت على تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي وربط الحلول التقنية بالمبادئ الأخلاقية.

وفي الجانب الحواري، نظمت مؤسسة عبد الله الفوزان للتعليم جلسة بعنوان «حماية النزاهة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي: الشباب والحوكمة والابتكار المسؤول»، ناقشت دور العلماء الشباب والمؤسسات العلمية في الحفاظ على موثوقية البحث العلمي وتعزيز الممارسات الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة عبد الله الفوزان للتعليم والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE»، بما يدعم فرص التعاون في التعليم والبحث العلمي وبناء قدرات الشباب وتعزيز ارتباط الباحثين بالجوائز والبرامج العلمية.

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