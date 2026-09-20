«موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»... وجهة العائلات السعودية المثالية لقضاء عطلة لا تُنسى في القاهرة

يواصل «فندق موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي» ترسيخ مكانته كواحدة من أقرب وأحب الوجهات السياحية إلى قلوب العائلات السعودية، حيث يمزج بين الراحة والترفيه والضيافة الفاخرة ليقدم تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

يتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي على بعد 15 دقيقة فقط من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ومقابل «مول مصر» مباشرة، ما يجعله نقطة انطلاق مثالية للعائلات الراغبة في الجمع بين الاستجمام والتسوق واستكشاف المعالم التاريخية في رحلة واحدة.

ويضم الفندق مجموعة من أحواض السباحة الواسعة، إلى جانب «الأكوا بارك» الذي يُعد من أبرز نقاط الجذب للأطفال والعائلات، وسط حدائق خضراء ممتدة توفر أجواء استرخاء بعيداً عن صخب المدينة.

على صعيد تجارب الطعام، يقدّم الفندق ثلاثة مطاعم متنوعة تلبي جميع الأذواق: مطعم «فليڤو» الذي يقدم النكهات السويسرية والعالمية، ومطعم «لاتيرازا» المتخصص في المأكولات الإيطالية مع ركن مخصص للشيشة، ومطعم «أويشي» للمأكولات الآسيوية، بالإضافة إلى «ساعة الشوكولاته» الشهيرة التي تقام يومياً من الرابعة حتى الخامسة عصراً في اللوبي، وهي تجربة تحظى بشعبية خاصة لدى الضيوف من دول الخليج.

كما يوفر الفندق مجموعة متنوعة من الأجنحة العائلية، بما في ذلك أجنحة عائلية متصلة (Family Connecting Rooms) والفيلا الملكية التي تتسع لستة أفراد، وهو خيار مثالي للعائلات السعودية الكبيرة التي تبحث عن مساحات واسعة وخصوصية تامة خلال إقامتها.

وأكد إيهاب رشوان، مدير عام «فندق موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي»، أن الفندق ليس مجرد مكان للإقامة، بل وجهة متكاملة تمنح الضيوف، في مقدمتهم زوار السعودية، فرصة صناعة ذكريات عائلية استثنائية في أجواء تجمع بين الفخامة والراحة والترفيه.

ويؤكد الفندق التزامه بتقديم تجربة ضيافة تراعي احتياجات الضيوف الخليجيين، بدءاً من توفر أطقم استقبال تتحدث العربية، وصولاً إلى خيارات طعام حلال متكاملة في جميع المطاعم. وبفضل عضويته في برنامج «ALL – Accor »، يمكن لأعضاء البرنامج من ضيوف السعودية كسب واستبدال النقاط خلال إقامتهم، بما يضيف قيمة إضافية لكل رحلة إلى القاهرة.

سواء كانت الغاية قضاء إجازة صيفية، أو الاحتفال بمناسبة عائلية، أو تجربة يوم كامل من المرح عبر خدمة «Day Use»، يبقى «موڤنبيك القاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي» وجهة يوصى بها بقوة للعائلات القادمة من السعودية.