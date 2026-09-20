«الفنار» للخدمات الهندسية و«آي بي إس» تتعاونان لتطوير منظومة رقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في السعودية

أعلنت شركة «الفنار» للخدمات الهندسية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «آي بي إس للحلول الذكية للعمليات»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «سيغري باريس 2026»، بهدف تطوير الإدارة الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في مشاريع البنية التحتية الكهربائية بالسعودية.

ويهدف التعاون إلى تعزيز تكامل العمليات ورفع كفاءة التنفيذ والاستفادة بصورة أكبر من البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأعمال وتحسين تجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «الفنار» للخدمات الهندسية تطوير الإطار الهندسي والتشغيلي للمنظومة، بما يشمل تحديد إجراءات ومسارات أعمال الفحص والاختبار والتشغيل، وتطوير نماذج التقارير الرقمية المقدمة للعملاء، ووضع معايير قبول نتائج الاختبارات واعتمادها، إلى جانب تنظيم بيانات الأصول وتصنيفها والتحقق من كفاءة الحلول عبر تطبيقها على مشاريع فعلية.

من جانبها، ستوفر «آي بي إس» حلولها التقنية المتخصصة في إدارة أعمال الاختبارات والتشغيل وأداء الأصول، إلى جانب الأدوات اللازمة لربط المنظومة بالأنظمة الرقمية القائمة، وتصميم بنيتها التقنية، وتقديم التدريب والدعم والخبرات الفنية المتخصصة.

ومن خلال دمج هذه الإمكانات ضمن المنصة الرقمية للفنار للخدمات الهندسية، سيسهم التعاون في توحيد البيانات وربط مراحل الفحص والاختبار والتشغيل بمتابعة أداء الأصول، بما يتيح الوصول إلى المعلومات بصورة أكثر دقة وسرعة، ويرفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول على امتداد دورة حياتها.

ووقّع الاتفاقية المهندس سطّام المطيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «الفنار» للخدمات الهندسية، والأستاذ مايكل شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إس للحلول الذكية».

ويجمع التعاون بين الخبرات المحلية الراسخة لـ«الفنار» للخدمات الهندسية في أعمال الفحص والاختبار والتشغيل والخدمات الميدانية، والحلول التقنية المتخصصة التي تقدمها «آي بي إس» في إدارة العمليات وأداء الأصول، بهدف تطوير أساليب أكثر تكاملاً وكفاءة لإدارة أعمال البنية التحتية الكهربائية ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وقال المهندس سطّام المطيري: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير القدرات الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في المملكة، مستندين إلى خبراتنا الواسعة في دعم وتطوير منظومة الطاقة. ومن خلال تعاوننا مع شريك تقني عالمي مثل (آي بي إس)، نسعى إلى توسيع قدراتنا ورفع كفاءة أعمالنا وتقديم قيمة أكبر لعملائنا، بما يواكب حجم الاستثمارات والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة في المملكة».

من جانبه، قال مايكل شنايدر: «يجمع تعاوننا مع (الفنار) للخدمات الهندسية بين حلول (آي بي إس) المتخصصة في إدارة أعمال الاختبارات والتشغيل وأداء الأصول، والخبرات الهندسية والتنفيذية الرائدة لـ(الفنار) للخدمات الهندسية في المنطقة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء منظومة رقمية مترابطة تمتد من مراحل الفحص والاختبار والتشغيل إلى متابعة أداء الأصول، بما يمكّن فرق المشاريع والتشغيل من الوصول إلى معلومات أكثر دقة، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية على امتداد دورة حياة الأصول، مع تعزيز مستويات الكفاءة والجودة».