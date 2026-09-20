«الدوري الفرنسي»: الجزائري عمورة يمنح نيس انتصاره الأول

سجّل المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة هدفاً ليمنح فريقه نيس أول انتصار له في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بفوز ثمين على ليل بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، الأحد.

أنهى نيس الشوط الأول متقدماً بهدف ذاتي، سجّله ناثان نجوي لاعب ليون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف عمورة الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 67.

وقلّص الضيوف الفارق بهدف وحيد، سجّله أياسي أويدا في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، يرفع نيس رصيده إلى 5 نقاط، ليقفز للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليل عند 10 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الأولى.

وحرمت هذه الخسارة فريق ليل من اعتلاء صدارة جدول الترتيب، بالتساوي مع موناكو (13 نقطة).