عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:43 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: الجزائري عمورة يمنح نيس انتصاره الأول

الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)
الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)
TT
TT

«الدوري الفرنسي»: الجزائري عمورة يمنح نيس انتصاره الأول

الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)
الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)

سجّل المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة هدفاً ليمنح فريقه نيس أول انتصار له في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بفوز ثمين على ليل بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، الأحد.

أنهى نيس الشوط الأول متقدماً بهدف ذاتي، سجّله ناثان نجوي لاعب ليون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف عمورة الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 67.

وقلّص الضيوف الفارق بهدف وحيد، سجّله أياسي أويدا في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، يرفع نيس رصيده إلى 5 نقاط، ليقفز للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليل عند 10 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الأولى.

وحرمت هذه الخسارة فريق ليل من اعتلاء صدارة جدول الترتيب، بالتساوي مع موناكو (13 نقطة).

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي أخبار الجزائر فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

رياضة عالمية التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)

«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ، الأحد، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

«الشرق الأوسط» (غيلسينكيرشن (ألمانيا))
رياضة عالمية البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يعود إلى الانتصارات بثنائية في أتالانتا

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما فاز على ضيفه أتالانتا 2-صفر، الأحد.

«الشرق الأوسط» (تورينو (إيطاليا))
رياضة عالمية البرازيلي ماتيوس كونيا يحتفل بهدف التعادل لمان يونايتد (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«البريميرليغ»: كونيا ينقذ مان يونايتد من هزيمة ثالثة على التوالي

سجل البرازيلي ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل 1 - 1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد لينقذ فريقه من الخسارة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال «جي إف إتش» يبرم شراكة مع نادي النصر السعودي
عالم الاعمال

«جي إف إتش» يبرم شراكة مع نادي النصر السعودي

أعلن بنك جي إف إتش عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة نادي النصر، يصبح بموجبها شريكاً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026–2027.

رياضة عالمية أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إيراولا سعيد باجتياز عقبة «فريقه السابق»

أبدى أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول سعادته البالغة بفوز فريقه الثمين 1 - صفر على مضيّفه بورنموث الأحد

«الشرق الأوسط» (بورنموث (إنجلترا))
الرياضة رياضة عالمية

«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)
التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)
TT
TT

«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)
التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)

فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ، الأحد، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيلفيرسبيرغ، الذي حقق تعادله الأول في المسابقة مقابل فوزين وخسارة وحيدة، إلى 7 نقاط في المركز السابع، كما رفع شالكه رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، علماً بأن هذا هو تعادله الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد وخسارة واحدة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يعود إلى الانتصارات بثنائية في أتالانتا

البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
TT
TT

«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يعود إلى الانتصارات بثنائية في أتالانتا

البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما فاز على ضيفه أتالانتا 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس في المسابقة، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ثلاثي المقدمة روما المتصدر وإنتر ميلان ولاتسيو على الترتيب.

وكان يوفنتوس قد تعادل أمام ميلان 1-1 ثم خسر أمام ساسولو 2-3 في آخر جولتين بالدوري الإيطالي، لكنه صالح جماهيره بفوز كاسح على ضيفه نيميخن الهولندي 5-صفر في بطولة الدوري الأوروبي الخميس الماضي، قبل أن يعود إلى الفوز مجدداً في الدوري من بوابة أتالانتا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند ست نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تعرض للخسارة الثالثة على التوالي، حيث خسر في الجولة الماضية أمام كالياري، وكان قد خسر أمام روما في الجولة الثالثة.

وتقدم يوفنتوس عن طريق البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وأضاف المدافع البرازيلي جيلسون بريمر الهدف الثاني في الدقيقة 77.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي يوفنتوس إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: كونيا ينقذ مان يونايتد من هزيمة ثالثة على التوالي

البرازيلي ماتيوس كونيا يحتفل بهدف التعادل لمان يونايتد (إ.ب.أ)
البرازيلي ماتيوس كونيا يحتفل بهدف التعادل لمان يونايتد (إ.ب.أ)
TT
TT

«البريميرليغ»: كونيا ينقذ مان يونايتد من هزيمة ثالثة على التوالي

البرازيلي ماتيوس كونيا يحتفل بهدف التعادل لمان يونايتد (إ.ب.أ)
البرازيلي ماتيوس كونيا يحتفل بهدف التعادل لمان يونايتد (إ.ب.أ)

سجل البرازيلي ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل 1 - 1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد لينقذ فريقه من الخسارة الثالثة على التوالي.

وبدا أن مانشستر يونايتد سيخوض فترة التوقف الدولية الطويلة تحت ضغط حقيقي على مدربه مايكل كاريك، بعدما تقدم فولهام في النتيجة بهدف عكسي سجله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في مرماه بعد مرور ساعة بقليل من بداية المباراة.

لكن تسديدة كونيا، التي انحرفت بشكل غريب، أنقذت فريقه من الخسارة رغم أن يونايتد لم يحقق سوى انتصار واحد في خمس مباريات في الدوري.

وسدد البرتغالي برونو فرنانديز الكرة في العارضة وتألق الألماني بريند لينو حارس فولهام في شوط أول ممتع، لكن مانشستر يونايتد دفع ثمن بدايته البطيئة في الشوط الثاني.

واستشعر فولهام فرصته، وعندما سدد كالفين باسي كرة نحو المرمى، ارتطمت الكرة بحارس المرمى البلجيكي سيني لامينس ثم ارتدت من مارتينيز لتسكن الشباك.

ورد يونايتد بتسديدة ملتفة من الكاميروني بريان مبيومو تصدى لها لينو ببراعة، وبدا أن فولهام في طريقه لتحقيق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني ألفارو أربيلوا، وأول فوز على أرضه أمام مانشستر يونايتد منذ عام 2009، قبل أن يحالف الحظ كونيا في اللحظات الأخيرة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا