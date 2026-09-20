نواف العقيدي: هذا الجيل سيكون بطلاً

أكد نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» التامة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27»؛ مشيراً إلى أن اللعب على أرض السعودية وبين جماهيرها يشكل نقطة قوة دافعة لإعادة المنتخب إلى منصات التتويج.

وقال العقيدي في تصريحاته لوسائل الإعلام: «مستعدون لهذه البطولة على أكمل وجه؛ نسعى ونتمنى التوفيق من الله، وسنقدم كل ما في أيدينا، وبإذن الله، إن شاء الله، تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي، ونحن قادرون على ذلك».

وحول دور الدعم الجماهيري وأهمية خوض البطولة على الأراضي السعودية، أوضح حارس «الأخضر»: «بالتأكيد هي نقطة قوة أن تلعب على أرضك وبين جمهورك، فالجمهور السعودي دائماً داعم لنا. لم نتمكن من إسعادهم في المنافسات الماضية، ونحن حزينون مثل حزنهم تماماً؛ ولكن بإذن الله قادرون في هذه البطولة على إعادة اسم المنتخب السعودي إلى الواجهة من جديد، لتكون خطوة جيدة لبداية البطولات القادمة».

️| نواف العقيدي لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- الحارس الذي سيلعب سنكون سند له، والجيل الحالي بدأوا كأبطال في الفئات السنية ونسعى لتحقيق هذه النسخة من كأس الخليج، ودعم الجماهير السعودية نقطة قوة. #خليجي27 pic.twitter.com/HBbg0nIQYD — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 20, 2026

وعن المنافسة والتهيئة النفسية بين ثلاثي حراسة المرمى في القائمة، أفاد نواف العقيدي: «ثلاثة حراس وكلنا نمتلك إمكانات عالية؛ دائماً مَن يشارك أساسياً نكون له السند، وندعو له، ونتمنى له التوفيق، سواء لعب محمد العويس أو أنا أو حامد الشنقيطي، فنحن يد واحدة في النهاية. ليس المهم الاسم الذي سيوجد في المباراة؛ بل المهم من الأجدر والقادر على تقديم الإضافة للمنتخب السعودي».

ورداً على سؤال بشأن الانتقادات الموجهة للجيل الحالي بسبب عدم تحقيق أي لقب مع المنتخب الأول برغم تألقه مع الأندية، شدد العقيدي: «بالنسبة لهذا الجيل، فهو بطل بطبعه منذ بداياته؛ حقق بطولة الناشئين وبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، واللاعبون يعرفون جيداً كيف يصلون إلى المباريات النهائية وكيف يحققون البطولات، والأمر ليس جديداً عليهم. أكيد المنافسة في الفريق الأول تختلف عن الفئات السنية، ولكن هذا الجيل سيكون بطلاً بإذن الله».

واختتم حارس المنتخب السعودي تصريحاته بالحديث عن الانطباع حول الأجواء في جدة، والتعامل مع ضغط المباريات: «نحن في ديرتنا ومتأقلمون دائماً مع كافة الأجواء. وبالتأكيد الرزنامة كانت ضاغطة على الأندية واللاعبين في الفترة السابقة، ولكن بما أننا لاعبون محترفون فنحن على أهبة الاستعداد وجاهزون دائماً لخوض التحديات».