«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ، الأحد، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيلفيرسبيرغ، الذي حقق تعادله الأول في المسابقة مقابل فوزين وخسارة وحيدة، إلى 7 نقاط في المركز السابع، كما رفع شالكه رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، علماً بأن هذا هو تعادله الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد وخسارة واحدة.