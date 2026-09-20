«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يعود إلى الانتصارات بثنائية في أتالانتا

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما فاز على ضيفه أتالانتا 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس في المسابقة، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ثلاثي المقدمة روما المتصدر وإنتر ميلان ولاتسيو على الترتيب.

وكان يوفنتوس قد تعادل أمام ميلان 1-1 ثم خسر أمام ساسولو 2-3 في آخر جولتين بالدوري الإيطالي، لكنه صالح جماهيره بفوز كاسح على ضيفه نيميخن الهولندي 5-صفر في بطولة الدوري الأوروبي الخميس الماضي، قبل أن يعود إلى الفوز مجدداً في الدوري من بوابة أتالانتا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند ست نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تعرض للخسارة الثالثة على التوالي، حيث خسر في الجولة الماضية أمام كالياري، وكان قد خسر أمام روما في الجولة الثالثة.

وتقدم يوفنتوس عن طريق البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وأضاف المدافع البرازيلي جيلسون بريمر الهدف الثاني في الدقيقة 77.