«البريميرليغ»: كونيا ينقذ مان يونايتد من هزيمة ثالثة على التوالي

سجل البرازيلي ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل 1 - 1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد لينقذ فريقه من الخسارة الثالثة على التوالي.

وبدا أن مانشستر يونايتد سيخوض فترة التوقف الدولية الطويلة تحت ضغط حقيقي على مدربه مايكل كاريك، بعدما تقدم فولهام في النتيجة بهدف عكسي سجله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في مرماه بعد مرور ساعة بقليل من بداية المباراة.

لكن تسديدة كونيا، التي انحرفت بشكل غريب، أنقذت فريقه من الخسارة رغم أن يونايتد لم يحقق سوى انتصار واحد في خمس مباريات في الدوري.

وسدد البرتغالي برونو فرنانديز الكرة في العارضة وتألق الألماني بريند لينو حارس فولهام في شوط أول ممتع، لكن مانشستر يونايتد دفع ثمن بدايته البطيئة في الشوط الثاني.

واستشعر فولهام فرصته، وعندما سدد كالفين باسي كرة نحو المرمى، ارتطمت الكرة بحارس المرمى البلجيكي سيني لامينس ثم ارتدت من مارتينيز لتسكن الشباك.

ورد يونايتد بتسديدة ملتفة من الكاميروني بريان مبيومو تصدى لها لينو ببراعة، وبدا أن فولهام في طريقه لتحقيق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني ألفارو أربيلوا، وأول فوز على أرضه أمام مانشستر يونايتد منذ عام 2009، قبل أن يحالف الحظ كونيا في اللحظات الأخيرة.