فيسينغ: الاتحاد استحق الفوز على النجمة… كان بإمكاننا المزيد

أبدى ينس فيسينغ، مدرب فريق الاتحاد، سعادته بأداء لاعبيه عقب الانتصار على النجمة 3-0 ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك، مؤكداً أن فريقه استحق الفوز وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف. وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «سعيد بأداء الفريق، واستحققنا الانتصار، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. لذلك أنا سعيد بما قدمناه، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة». ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول غياب موسى ديابي، أوضح مدرب الاتحاد أن قرار إراحة اللاعب جاء فنياً، وقال: «لدي 23 لاعباً، وفي كل مباراة أختار اللاعبين الأكثر جاهزية للمشاركة».

️| ينز فيسينغ، مدرب فريق #الاتحاد، في المؤتمر الصحافي:- سعيد بأداء الفريق، واستحققنا الانتصار، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. لذلك أنا سعيد بما قدمناه، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة.#النجمة_الاتحاد#كأس_الملك pic.twitter.com/04Ir3yFbiY — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2026

من جانبه، أقرّ مندوسا، مدرب النجمة، بصعوبة المواجهة أمام الاتحاد، مشيراً إلى وجود فارق كبير بين الفريقين، وقال: «كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي، وهناك فارق كبير بين الفريقين». وأوضح مندوسا أن النجمة لا يزال في بداية الموسم ويحتاج إلى التحسن في بعض الجوانب، مؤكداً أن الفريق يستعد بعد ثلاثة أيام لخوض أولى خطواته في دوري الدرجة الأولى، وأضاف: «الطريق لا يزال طويلاً، وعملي هو توجيه اللاعبين للتركيز على الجوانب الإيجابية، وعلينا الآن النظر إلى الأمام ومواصلة طريقنا».

️| مندوسا، مدرب فريق #النجمة، في المؤتمر الصحافي:- كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي، وهناك فارق كبير بين الفريقين، لا نزال في بداية الموسم ونحتاج إلى التحسن في بعض الجوانب. نعرف أين نقف وإلى أين نريد الوصول، وبعد ثلاثة أيام تنتظرنا أولى خطواتنا في دوري الدرجة الأولى، والطريق لا... pic.twitter.com/UypaXSfvJD — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2026

وأشار مدرب النجمة إلى أن فريقه يمر بالكثير من التغييرات، مؤكداً العمل على توحيد المجموعة وجعلها أكثر قوة، وقال: «نعرف جيداً ما نريده، والأهم أن تعمل جميع أجزاء النادي معاً وأن نكون مجموعة واحدة».