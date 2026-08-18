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فيسينغ: الاتحاد استحق الفوز على النجمة… كان بإمكاننا المزيد

ينس فيسينغ مدرب فريق الاتحاد (الشرق الأوسط)
ينس فيسينغ مدرب فريق الاتحاد (الشرق الأوسط)
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فيسينغ: الاتحاد استحق الفوز على النجمة… كان بإمكاننا المزيد

ينس فيسينغ مدرب فريق الاتحاد (الشرق الأوسط)
ينس فيسينغ مدرب فريق الاتحاد (الشرق الأوسط)

أبدى ينس فيسينغ، مدرب فريق الاتحاد، سعادته بأداء لاعبيه عقب الانتصار على النجمة 3-0 ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك، مؤكداً أن فريقه استحق الفوز وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف. وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «سعيد بأداء الفريق، واستحققنا الانتصار، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. لذلك أنا سعيد بما قدمناه، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة». ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول غياب موسى ديابي، أوضح مدرب الاتحاد أن قرار إراحة اللاعب جاء فنياً، وقال: «لدي 23 لاعباً، وفي كل مباراة أختار اللاعبين الأكثر جاهزية للمشاركة».

من جانبه، أقرّ مندوسا، مدرب النجمة، بصعوبة المواجهة أمام الاتحاد، مشيراً إلى وجود فارق كبير بين الفريقين، وقال: «كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي، وهناك فارق كبير بين الفريقين». وأوضح مندوسا أن النجمة لا يزال في بداية الموسم ويحتاج إلى التحسن في بعض الجوانب، مؤكداً أن الفريق يستعد بعد ثلاثة أيام لخوض أولى خطواته في دوري الدرجة الأولى، وأضاف: «الطريق لا يزال طويلاً، وعملي هو توجيه اللاعبين للتركيز على الجوانب الإيجابية، وعلينا الآن النظر إلى الأمام ومواصلة طريقنا».

وأشار مدرب النجمة إلى أن فريقه يمر بالكثير من التغييرات، مؤكداً العمل على توحيد المجموعة وجعلها أكثر قوة، وقال: «نعرف جيداً ما نريده، والأهم أن تعمل جميع أجزاء النادي معاً وأن نكون مجموعة واحدة».

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نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
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نيوم يقلب تأخره أمام الفيصلي ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)
نيوم يعبر إلى دور الـ16 من كأس الملك (نادي نيوم)

قلب نيوم تأخره أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز 3 - 1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك.

وافتتح سعود حداد التسجيل للفيصلي في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة رائعة من مسافة بعيدة سكنت شباك نيوم.

ونجح سعيد بن رحمة في إعادة نيوم إلى المباراة بإدراك التعادل في الدقيقة 36، قبل أن يتقدم الضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أرسل يورغوس ماسوراس كرة عرضية أخطأ عبد الله سبيت، مدافع الفيصلي، في التعامل معها ليحولها إلى مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، عزّز الفرنسي ألكسندر لاكازيت تقدم نيوم في الدقيقة 68، مستفيداً من كرة فشل دفاع الفيصلي في إبعادها عقب ركلة ركنية، ليسددها مباشرة في الشباك ويحسم فوز فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.

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كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
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كأس الملك: النصر يكسب الدرعية برباعية… ويحجز مقعده في الـ16

فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)
فيلكس يحتفل بتسجيله الهدف الرابع للنصر (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

قلب النصر تأخره المبكر أمام الدرعية إلى فوز كبير 4-1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة تألق خلالها البرتغالي جواو فيلكس بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وفاجأ الدرعية منافسه بافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق أوسكار رودريجيز في الدقيقة الثانية، بعدما تابع تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليمنى ووضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ولم يتأخر رد النصر، إذ أدرك محمد سيماكان التعادل في الدقيقة 11 بلمسة رائعة بالكعب، مستفيداً من تمريرة فيلكس داخل منطقة الجزاء.

وبعد التعادل، فرض النصر سيطرته على مجريات المباراة، وتمكن فيلكس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما استقبل عرضية أنجيلو بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة.

ساديو ماني والحمدان يحتفلان بالفوز (حساب نادي النصرعلى منصة إكس)

وبعد أقل من دقيقة، عزز عبد الله الحمدان تقدم النصر بالهدف الثالث، مستفيداً من كرة ارتدت من دفاع الدرعية لينفرد بحارس المرمى ويضعها في الشباك.

وواصل فيلكس تألقه في الشوط الثاني، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 68، بتسديدة منخفضة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نواف بوشل، ليحسم انتصار فريقه وتأهله إلى الدور المقبل.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
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الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
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الأنوار يحتج على التحكيم... ويطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)
جانب من مباراة الأنوار والأهلي (الشرق الأوسط)

طالب نادي الأنوار المنافس في دوري الدرجة الأولى لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة مستقبلية للفريق إلى الحكم عبد الله العويدان، على خلفية ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة شهدتها مواجهته أمام الأهلي في كأس الملك، مؤكداً أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته.

وأضاف النادي في بيان رسمي أن الحكم ارتكب «خطأ تحكيمياً مؤثراً غيّر من مجرى المباراة»، رغم استدعائه من حكام غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالة، موضحاً أن القرار لم يتغير، وهو ما أثار استغراب واستهجان المتابعين، بحسب البيان.

وأكد الأنوار احترامه لمنظومة التحكيم والجهات المختصة، مع تمسكه بحقه في التعبير عن موقفه تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت بصورة جوهرية على مجريات المباراة، ومطالبته بتوفير أعلى درجات العدالة والحياد في مبارياته المقبلة.

وفي جانب آخر، بارك الأنوار للأهلي الفوز والتأهل في كأس الملك، كما قدم شكره لجماهيره على حضورها ومساندتها للفريق، وخص بالشكر ممثل محافظة حوطة بني تميم، مؤكداً اعتزازه بالدعم والحضور الجماهيري.

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