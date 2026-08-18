مصادر في الأهلي: لا صحة لانتقال توني... وبيدرو مستمر

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن الأنباء المتداولة بشأن مغادرة البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، غير صحيحة، مؤكدة استمراره في أداء مهامه ضمن المنظومة الرياضية للنادي.

ونفت المصادر ذاتها ما يتم تداوله بشأن إمكانية مغادرة المهاجم الإنجليزي إيفان توني صفوف الأهلي والانتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن توني لا يزال مرتبطاً بعقد مع الأهلي يتبقى منه موسمان، وأن الحديث المتداول عن رحيله إلى نيوكاسل لا يعكس الوضع الحالي للاعب مع النادي.

وبحسب المصادر، فإن الأهلي يواصل العمل على ملفاته الفنية للموسم الحالي، فيما يبقى بيدرو على رأس عمله مديراً رياضياً، في الوقت الذي يستمر فيه توني ضمن صفوف الفريق.