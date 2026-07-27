«دورة آسيان»: هاتريك بيكر يقود إندونيسيا لاكتساح كمبوديا

حققت إندونيسيا فوزاً كبيراً 5 - 1 على كمبوديا في مستهل مشوارها بالمجموعة الأولى من بطولة اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لكرة القدم، التي أقيمت في بوغور الاثنين، بفضل ثلاثية للمهاجم الشاب ميتش بيكر في ظهوره الدولي الأول.

وسجل المهاجم المولود في أستراليا، الذي أصبح مؤهلاً لتمثيل إندونيسيا بفضل أصول والدته وحصل على الجنسية الإندونيسية قبل انطلاق البطولة مباشرة، ثلاثة أهداف خلال الدقائق 56 الأولى، ليقود فريق المدرب جون هيردمان إلى انتصار مريح.

وقال بيكر: «لا أستطيع وصف ما أشعر به بالكلمات. أنا سعيد جداً من أجل الفريق وعائلتي وإندونيسيا. لقد انتظرت هذه اللحظة طويلاً، وأنا فخور للغاية. لقد فاق الأمر كل توقعاتي».

المهاجم ميتش بيكر تألق وسجل هاتريك في مرمى كمبوديا (الاتحاد الإندونيسي)

ومنح اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً التقدم لإندونيسيا بضربة رأس قوية في الدقيقة السادسة، مستغلاً عرضية من توم هاي من الجهة اليمنى، قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد عشر دقائق أخرى إثر هجمة جماعية منظمة. وأضاف ساندي وولش الهدف الثالث لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 24. لكن كمبوديا قلصت الفارق بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما فشل الحارس ناديو أرجاويناتا في التعامل مع عرضية تشيا سوكمنج لتتجاوز الكرة خط المرمى. غير أن المنتخب الإندونيسي لم يتأثر بذلك، إذ عاد بيكر ليتعاون مجدداً مع هاي ويكمل ثلاثيته في الدقيقة 56 بضربة رأس أخرى سكنت شباك الحارس هول كيمهوي.

واختتم ينس رافين خماسية إندونيسيا قبل أربع دقائق من النهاية. وبهذا الفوز، تساوت إندونيسيا مع حاملة اللقب فيتنام برصيد ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بعدما خاض كل منهما مباراة واحدة. ويبتعد المنتخبان بفارق ثلاث نقاط خلف سنغافورة، التي حققت فوزها الثاني في البطولة بتغلبها 2 - 1 على تيمور الشرقية.

ومنح إلهان فاندي التقدم لسنغافورة بضربة رأس في الدقيقة 41، قبل أن يعزز سونغ أوي - يونغ النتيجة بهدف ثان بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ليقود فريقه إلى انتصاره الثاني في المسابقة.