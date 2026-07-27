بارنز يُوقّع عقداً «طويل الأمد» مع نيوكاسل

وقّع الجناح هارفي بارنز، الاثنين، عقداً جديداً «طويل الأمد» مع فريقه نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

وكان يتبقى في عقد بارنز السابق عامان، لكن نيوكاسل نجح في إقناع الدولي الإنجليزي بتمديد فترة بقائه في ملعب «سانت جيمس بارك» قبل انطلاق الموسم الجديد.

وارتبط اللاعب بإمكانية الانتقال إلى أستون فيلا الذي يبحث عن تعزيز خطه الهجومي بعد بيع مورغان روجرز إلى تشيلسي.

ويُعدّ قرار بارنز دفعة معنوية كبيرة لنيوكاسل بعد رحيل أنتوني غوردون إلى برشلونة الإسباني، والتحاق الإيطالي ساندرو تونالي بتوتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما يأمل نيوكاسل في الاحتفاظ بقائده برونو غيمارايش رغم اهتمام آرسنال بضم لاعب الوسط البرازيلي.

وقال بارنز: «إنه شعور رائع أن أوقّع هذا العقد الجديد قبل وقت كافٍ من انطلاق الموسم الجديد. كانت رحلة مذهلة حتى الآن وأنا سعيد بمواصلتها».

وأضاف: «عندما انضممت إلى النادي في البداية، أدركت سريعاً مدى خصوصية هذا المكان، لكن بعد ثلاثة أعوام هنا أصبحت أعلم ذلك أكثر».

وتابع: «أحب كل شيء فيه: المدينة والملعب والناس، وأنا سعيد جداً بتمديد فترة بقائي هنا».

وانضم بارنز إلى نيوكاسل قادماً من ليستر سيتي عام 2023، وقدم موسماً مميزاً خلال العام الماضي بتسجيله 16 هدفاً في 57 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وأحرز اللاعب، البالغ 28 عاماً، 30 هدفاً في 120 مباراة خاضها بقميص «الماكبايس».

وأشاد مدرب نيوكاسل إيدي هاو بثبات مستوى بارنز خلال أعوامه الثلاثة في تاينسايد.

وقال هاو: «العقد الجديد لهارفي مستحق تماماً، ويعكس حجم العمل الذي بذله والجودة التي أظهرها طوال أعوامه الثلاثة مع نيوكاسل يونايتد».

وأكمل: «قدّم هارفي باستمرار لحظات خاصة وفي أوقات حاسمة للفريق».

وختم: «يمتلك هارفي خبرة كبيرة على أعلى المستويات، لكننا نعتقد أن لديه المزيد لتقديمه».