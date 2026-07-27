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بشكتاش يعلن انسحابه «مؤقتاً» من مفاوضات محمد صلاح

مطالب مالية عقّدت المفاوضات بين الطرفين

محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق (د.ب.أ)
محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق (د.ب.أ)
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بشكتاش يعلن انسحابه «مؤقتاً» من مفاوضات محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق (د.ب.أ)
محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق (د.ب.أ)

انسحب نادي بشكتاش التركي مؤقتاً من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق المتاح مجاناً في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وقال أوندير أوزين المدير الرياضي لبشكتاش في مؤتمر صحافي الاثنين: «هناك مطالب مالية عقّدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح، تتعلق بحقوق الصورة بشكل غير مسبوق، لم يتم توفيره لأي لاعب من قبل». وأوضح أيضاً: «هناك سقف معين حدده رئيس النادي، وهناك أيضاً نسبة قانونية

للعمولات، وتجاوزها سيورطنا في مشاكل قانونية؛ لذا تعاملنا بواقعية، وقررنا الانسحاب من المفاوضات، وعرضنا لضم محمد صلاح بالشروط التي حددناها يبقى قائماً».

وتابع: «إذا وصل إلينا رد إيجابي بشأن هذا العرض، بإمكاننا حينها إتمام الصفقة، ومن غير الوارد أن نتقدم بأي عرض آخر، الأمر متروك لممثلي اللاعب الذين أخبرونا بأنهم يتفاوضون مع أندية أخرى، أما نحن فلن نتراجع عن موقفنا».

وكشف المدير الرياضي لنادي بشكتاش أنه عقد ثلاث جلسات؛ أولاها جلسة مباشرة بينه وبين محمد صلاح لشرح مشروع النادي وقوام الفريق وأسلوب لعبه وأجواء النادي.

وأشار في ختام تصريحاته: «في اليوم التالي، اجتمع مدرب الفريق مع صلاح، وتحدثا معاً عن الأمور الفنية والتكتيكية، لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية تعثرت المفاوضات التي بدأت منذ 21 يوليو (تموز)».

ورحل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بعد تسعة مواسم بقميص الفريق، حقق خلالها العديد من الجوائز الفردية، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في 2020 و2025، ودوري أبطال أوروبا في 2019.

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