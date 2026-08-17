فان دايك: دفاع ليفربول الجديد يحتاج إلى الوقت لتحقيق الانسجام

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ومدافع ليفربول الإنجليزي، أن خط دفاع فريقه يحتاج إلى بعض الوقت من أجل تحقيق الانسجام، في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فان دايك إن التعاقد مع الفرنسي جيريمي جاكيه والأوروغوياني رونالد أراوخو يمثل إضافة مهمة للفريق، لكن بناء التفاهم بين عناصر خط الدفاع الجديد يتطلب خوض المباريات معاً.

وأوضح فان دايك: «لن أقول إن المباريات هي الطريقة الوحيدة، لكنها مختلفة تماماً عن التدريبات. أعتقد أن لغة جيريمي الإنجليزية أفضل قليلاً من رونالد، لكن في النهاية نحن جميعاً لاعبون جيدون للغاية، ويمكننا قراءة بعض المواقف واستشعار كيفية التعامل مع مواقف دفاعية معينة».

وأضاف: «لكن من الواضح أننا بحاجة إلى بناء علاقة وتفاهم معاً، وهذا يستغرق بعض الوقت. هذا أمر طبيعي تماماً، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن».

وانضم جاكيه إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني، لكنه تعرض لإصابة أبعدته حتى ظهوره الأول مع الفريق خلال الفوز على كومو الإيطالي 2-0 ودياً، الأحد، حيث قدم أداءً جيداً خلال 45 دقيقة، وسجل الهدف الثاني.

وشارك أراوخو، الذي انضم إلى ليفربول قبل أسبوع على سبيل الإعارة مع إمكانية تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي، بدلاً من جاكيه في الشوط الثاني، وقدم أيضاً أداءً جيداً في ظهوره الأول.

وتطرق فان دايك إلى أسلوب اللعب عالي الكثافة الذي يسعى المدرب أندوني إيراولا إلى تطبيقه، قائلاً: «ما أراه هو أنه لا يوجد فريق في عالم كرة القدم يستطيع اللعب بكامل قوته لمدة 90 دقيقة».

وأوضح: «من الطبيعي أن تمر بفترات يصل فيها اللاعبون إلى مرحلة من الإرهاق، وعندها يتعين علينا التأكد من أننا نحافظ على تماسكنا، ونختار اللحظة المناسبة للضغط من جديد».

وتابع: «بالطبع الجميع متحمس للذهاب والضغط والحفاظ على قوة الأداء، لكن كرة القدم لعبة جماعية، ونحتاج إلى أن يعمل الجميع معاً حتى نتمكن من القيام بذلك».