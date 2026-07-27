خوليان ألفاريز يضغط للانتقال إلى برشلونة

يضغط خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد بقوة على إدارة ناديه من أجل تحقيق رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة.

قال ألفاريز خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم إن أفضل خيار له هو الرحيل لتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة، لكن ناديه المدريدي يتعنت بشدة معه.

وبعد هذه التصريحات بيوم واحد، تعرض ألفاريز لتوبيخ شديد من مالك أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل جيل.

قال أنخيل جيل: «ما قاله ألفاريز مؤسف للغاية، فالوقت غير مناسب لهذه التصريحات».

من جانبها، ذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن خوليان ألفاريز يشعر بالخيانة؛ لأن إدارة أتلتيكو مدريد وعدته بالرحيل إذا تلقى عرضاً مناسباً.

وأضافت أن اللاعب تلقى بالفعل عرضاً جيداً من برشلونة الذي يعد الخيار الوحيد أمام ألفاريز.

وأوضحت أن المهاجم الأرجنتيني يتمنى اللعب في برشلونة منذ طفولته، ليسير على خطى مواطنه ليونيل ميسي، وتشير التقارير إلى أن مهاجم أتلتيكو مدريد مستعد للضغط على ناديه من أجل الرحيل.

وينتهي تعاقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد في صيف 2030، ويتضمن شرطاً جزائياً قيمته 500 مليون يورو، وهو ما يضع برشلونة أمام موقف صعب لضم المهاجم الأرجنتيني.

وختمت تقريرها بأن برشلونة يرفض الاستسلام، وينتظر خطوة جديدة من ألفاريز لحل هذه المشكلة من أجل تجديد المفاوضات والتقدم بعرض مالي جديد.