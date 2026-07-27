البطل إنغبريجتسن يعود من الإصابة للمشاركة في بطولة أوروبا

أعلن العداء النرويجي والبطل الأولمبي مرتين ياكوب إنغبريجتسن، الاثنين، استعداده للمشاركة لأول مرة هذا العام في بطولة أوروبا لألعاب القوى الشهر المقبل في برمنغهام.

وغاب العداء (25 عاماً)، والمتخصص في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، عن المنافسات منذ مشاركته في بطولة العالم في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب مشكلة في وتر العرقوب. وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام.

وكتب إنغبريجتسن على «إنستغرام»، مع الإشارة إلى الحساب الرسمي للبطولة: «سمعت أن برمنغهام جميلة في هذا الوقت من العام».

وأكد إسبن سكولاند، المتحدث باسم بطل الأولمبياد في سباق خمسة آلاف متر، لهيئة الإذاعة النرويجية العامة (إن آر كيه) أن إنغبريجتسن سيشارك في برمنغهام، لكن لم يحسم بعد السباقات التي سيخوضها.

وأحرز إنغبريجتسن أيضاً ذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد طوكيو.

وقال سكولاند: «إنه يتطلع للعودة. هذا مصدر ارتياح كبير له، وهو متحمس لذلك».