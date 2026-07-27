سياتل: القبض على شخص بعد حادث إطلاق نار في مهرجان

أعلنت عمدة مدينة سياتل الأميركية كاتي ويلسون، الاثنين، أن الشرطة ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاماً بعد وقوع حادث إطلاق نار في مهرجان أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقع إطلاق النار، الأحد، خلال مهرجان «مذاق سياتل» الصيفي الذي يحتفي بالشركات المحلية وبائعي الطعام.

وأفاد عدد من الشهود محطة «كيرو» التلفزيونية في سياتل بأنهم سمعوا طلقات نارية عدة قبل أن يفروا هاربين من الموقع. وقال نك بيت للمحطة: «في البداية، ظننت أنها ألعاب نارية، ثم بدأ الجميع بالهروب وتجاوزونا مهرولين». وقال شاهد عيان لوكالة: «بدأنا بالركض. لم أكن أعرف ما يحصل. لم أنظر إلى أين يذهب الشخص. سمعت كل شيء فقط».

عناصر الشرطة يمسكون بأسلحتهم بعد إطلاق النار الجماعي في فعالية للطعام في سياتل (أ.ف.ب)

وقالت ويلسون رئيسة بلدية المدينة في بيان: «ما حدث عمل من أعمال العنف المروعة»، وأضافت: «تعيش العائلات المتضررة أسوأ أوقات حياتها، ويحاول المجتمع بأسره استيعاب كيف لتجمع أقيم للاحتفاء بالثقافة والتواصل ​والبهجة أن ​ينتهي بدوي طلقات نارية».