البرازيل ترفض منح تأشيرات لوفد أميركي يعتزم لقاء السلطات الانتخابية

رفضت البرازيل الجمعة منح تأشيرات دخول لمسؤولَين أميركيَّين كانا يرغبان في لقاء ممثلين للسلطات الانتخابية قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، كما أفاد مصدر دبلوماسي برازيلي «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، مشيراً إلى ما اعتبره «خطر استغلال سياسي».

وهذا الرفض هو أحدث فصول التوتر بين إدارة دونالد ترمب ونظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويسعى لولا للفوز بولاية جديدة في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) في مواجهة فلافيو بولسونارو، حليف الرئيس الأميركي.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في السفارة البرازيلية بواشنطن (أ.ف.ب)

يأتي الرفض البرازيلي بعدما كرّر فلافيو بولسونارو هذا الأسبوع مزاعم لا أساس لها تفيد بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد غير آمن، في حين يواصل الرئيس الأميركي الترويج لادعاءات كاذبة بشأن الانتخابات الأميركية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الطلب الأميركي قُدّم في 20 يوليو (تموز) فيما كان المسؤولان يأملان في مناقشة قضايا تتعلق بـ«حرية التعبير المرتبطة بالانتخابات» مع السلطات المحلية.

وأضاف أن توقيت طلب التأشيرتين «لفت الانتباه» إذ جاء في اليوم الذي عقد فيه فلافيو بولسونارو اجتماعاً خاصاً مع دبلوماسيين أجانب، وشكك خلاله، بحسب التقارير، في موثوقية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.

ومُنِع والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، من الترشح لمناصب عامة بقرار من السلطات الانتخابية عام 2023 بعدما أثار مزاعم مماثلة في العام السابق بينما كان لا يزال يشغل منصب الرئاسة.

وأدين لاحقا بالتخطيط لانقلاب عقب خسارته في انتخابات عام 2022، وحُكم عليه بالحبس 27 عاماً في عقوبة يمضيها قيد الإقامة الجبرية.