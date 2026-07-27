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الرياضة رياضة عالمية

رودري يصل مدريد... لإجراء عملية جراحية

رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد منتخب إسبانيا (أ.ب)
رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد منتخب إسبانيا (أ.ب)
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رودري يصل مدريد... لإجراء عملية جراحية

رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد منتخب إسبانيا (أ.ب)
رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد منتخب إسبانيا (أ.ب)

وصل رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد منتخب إسبانيا الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم إلى العاصمة مدريد لإجراء جراحة في الظهر.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رودري وصل إلى مدريد، الاثنين، وسيخضع لعملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة للتعافي من مشكلة في الظهر.

من جانبه، أكد إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحافي أن اللاعب

سينضم إلى الفريق الإنجليزي بعد إجراء العملية الجراحية.

أضاف ماريسكا: «رودري سيجري العملية الجراحية، يوم الاثنين، وبعدها سيحصل على إجازة للراحة والتعافي قبل العودة إلى الفريق».

ويستعد مانشستر سيتي للسفر إلى هونغ كونغ، الثلاثاء، بدون عدد من نجومه المشاركين في كأس العالم مثل رودري، والنرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي، بالإضافة إلى الوافد الجديد إليوت أندرسون.

وسيلعب مانشستر سيتي 3 مباريات ودية في جولته الآسيوية أمام إنتر ميلان ونجوم الدوري في كوريا الجنوبية وأتلتيكو مدريد أيام 1 و5 و9 أغسطس (آب).

ويستهدف ريال مدريد ضم رودري لكن النادي الإنجليزي يريد تمديد تعاقد نجمه الإسباني، والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل بناءً على رغبة مدرب الفريق.

وشدد ماريسكا: «أي مدرب سيرغب في ضم رودري؛ لأنه لاعب عالي المستوى».

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي ريال مدريد إسبانيا

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