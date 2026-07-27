حلم غلاطة سراي... هل يخطف دي بروين من نابولي؟

بدأ اسم كيفين دي بروين يتصدر عناوين الصحف الإيطالية والتركية مجدداً، بعدما كشف موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي أن غلاطة سراي يدرس التحرك للتعاقد مع النجم البلجيكي، واضعاً صانع ألعاب نابولي على رأس أولوياته لتعويض رحيل الأسطورة البلجيكية دريس ميرتنز ومنح الفريق دفعة فنية وتسويقية هائلة قبل مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن اتصالات أولية جرت عبر وسطاء لاستطلاع موقف اللاعب، في وقت يراهن فيه النادي التركي على إغراء المشاركة الأوروبية والمشروع الرياضي الجديد في إسطنبول.

ولا يبدو غلاطة سراي وحده في الصورة، إذ تؤكد تقارير متابعة سوق الانتقالات أن أندية من الدوري الأميركي، أبرزها نيويورك سيتي وشيكاغو فاير، تواصل مراقبة وضع قائد منتخب بلجيكا، بينما عاد اسمه أيضاً للظهور في تقارير تتحدث عن اهتمام سعودي مستمر إذا أصبح متاحاً في سوق الانتقالات. ومع ذلك، يبقى انتقاله بعيداً عن نابولي معقداً، خاصة أن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد مع النادي الإيطالي، ولم تصدر أي مؤشرات رسمية على رغبة الطرفين في إنهاء العلاقة مبكراً.

ويعد دي بروين أحد أعظم لاعبي خط الوسط في جيله. بدأ مسيرته مع جينك البلجيكي، حيث ساهم في التتويج بالدوري، قبل انتقاله إلى تشيلسي الذي لم يحصل معه على فرصته الكاملة، لينتقل معاراً إلى فيردر بريمن ويتألق بقوة، ثم انفجر مع فولفسبورغ، حيث قاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية، ونال جائزة أفضل لاعب في البوندسليغا.

أما محطته التاريخية فكانت مع مانشستر سيتي بين عامي 2015 و2025؛ إذ تحول إلى أحد أبرز أساطير النادي، محققاً ستة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة ألقاب في كأس الرابطة.

وخاض بقميص سيتي 422 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع مئات الفرص الحاسمة، قبل أن ينتقل إلى نابولي في صيف 2025، حيث واصل تقديم بصماته رغم معاناته من بعض الإصابات. وعلى الصعيد الدولي، تجاوز حاجز 100 مباراة مع منتخب بلجيكا، وكان أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي الذي أحرز المركز الثالث في كأس العالم 2018.