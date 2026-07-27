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الرياضة رياضة عالمية

تياغو موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي

تياغو موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي (رويترز)
تياغو موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي (رويترز)
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تياغو موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي

تياغو موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي (رويترز)
تياغو موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي (رويترز)

بات تياغو موتا، مدرب يوفنتوس وبولونيا السابق، مرشحاً لتدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، إذ ذكرت تقارير أنه قادر على ترجمة جهود المدير الرياضي للاتحاد باولو مالديني ومستشاره ليوناردو بشكل صحيح.

ويواصل المنتخب الإيطالي بحثه عن مدرب جديد، وذلك بعد رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، والإسباني جوسيب غوارديولا، الذي رحل عن مانشستر سيتي الإنجليزي، تولي المهمة، فيما تم استبعاد أندريا بيرلو بسبب الجدل الدائر حول كونه سفيراً لإحدى شركات المراهنات الروسية.

ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة لشغل المنصب، أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني ورافائيل بالادينو وستيفانو بيولي.

ورغم ذلك ذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن تياغو موتا، الإيطالي البرازيلي، دخل في مفاوضات جارية لشغل المنصب.

وأوضحت أن هناك ثقة داخل الاتحاد الإيطالي في قدرة موتا على تحقيق طموحات مالديني وليوناردو لتبني أسلوب جديد في اللعب، إلى جانب مطالب رئيس الاتحاد الإيطالي مالاغو بوجود أسماء خبيرة.

وسيكمل تياغو موتا عامه الـ44 الشهر المقبل ولعب على المستوى الدولي للمنتخب الإيطالي، كما أنه لعب لجنوه عام 2008 ثم انضم إلى إنتر ميلان قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير (كانون الثاني) 2012.

وتبدو مسيرته التدريبية متباينة إلى حد، حيث قضى فترات مع جنوه وسبيزيا، ووضع بصمته في عامين مع بولونيا حيث تأهل مع الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وغادر تياغو موتا فريق بولونيا في صيف 2024 ليتولى تدريب يوفنتوس قبل أن تتم إقالته في مارس (آذار) 2025 بعد تحقيقه 18 فوزاً و16 تعادلاً وثماني هزائم.

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