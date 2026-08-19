مانشستر يونايتد يفاوض برايتون لضم باليبا

ذكر تقرير إعلامي أن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وبرايتون تتطور بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط كارلوس باليبا، أحد أبرز أهداف النادي الإنجليزي منذ فترة طويلة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد كان بطيئاً في تدعيم صفوف فريق المدرب مايكل كاريك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ حيث لم يبرم النادي أي صفقة للفريق الأول منذ التعاقدات التي تمت في منتصف يوليو (تموز) مع أندريه سانتوس، ويوري تيليمانس، وكارل دارلو.
وأسهم سانتوس وتيليمانس في تعزيز خط وسط كان يبدو بحاجة إلى مزيد من التدعيم، خصوصاً بعد رحيل كاسيميرو والإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها مانويل أوجارتي، فيما بدأ النادي العمل حالياً على ضم باليبا.
وتحدّث مانشستر يونايتد مع برايتون بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون العام الماضي، قبل أن تتراجع اهتماماته بسبب تمسك برايتون بالاحتفاظ باللاعب.
وكان أداء باليبا (22 عاماً) في الموسم الماضي متذبذباً، لكن من المعروف أن مانشستر يونايتد جدد مساعيه لضم لاعب الوسط، الذي يعاني حالياً إصابة في الكاحل.
وتجري المفاوضات بين الناديين، مع تقارير تُفيد بأن يونايتد قدّم عرضاً تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى إضافات وحوافز.
ويفتتح مانشستر يونايتد حملته في الموسم الحالي بمواجهة فريق هال سيتي يوم السبت، فيما يستضيف برايتون نظيره أستون فيلا في اليوم التالي.
تسعى اليابان إلى إحراز عدد من الميداليات يفوق أي حصيلة سابقة لها في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها على أرضها الشهر المقبل في ناغويا.
«الشرق الأوسط» (ناغويا)
كوفنتري يضم المهاجم الغيني الشاب صديقي شريف قادماً من فنربخشةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308845-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A9
كوفنتري يضم المهاجم الغيني الشاب صديقي شريف قادماً من فنربخشة
المهاجم الغيني الشاب صديقي شريف (نادي كوفنتري)
أعلن كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الغيني الشاب صديقي شريف قادماً من فنربخشة التركي بعقد طويل الأمد.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفكاليب ييرينكي، في صفقة قياسية للنادي بلغت، بحسب التقارير، 23.1 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الحارس كارل راشوورث، والمهاجمين لوم تشاونا وتايو أونيي، والمدافع أوريلي أمينداوري التركي الممتاز الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين، ليصبح ثامن صفقات كوفنتري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتجاوز إنفاق النادي على التعاقدات الجديدة هذا الصيف 90 مليون جنيه إسترليني (122.52 مليون دولار)، في ظل مساعي المدرب فرانك لامبارد لتعزيز صفوف الفريق استعداداً لعودته إلى الدوري الممتاز.
وشملت تعاقدات كوفنتري الجديدة لاعب الوسط كاليب ييرينكي، في صفقة قياسية للنادي بلغت بحسب التقارير 23.1 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الحارس كارل راشوورث، والمهاجمين لوم تشاونا وتايو أونيي، والمدافع أوريلي أميندا، فضلاً عن عودة لاعب الوسط غوستافو هامر.
5 وافدين يستحقون المتابعة في الدوري الإسبانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308826-5-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
من صفقة قياسية، إلى عودة أبطال العالم إلى الديار، وموهبة إنجليزية واعدة تحتاج إلى الصقل، وصولاً إلى التحدي الأخير لمهاجم مخضرم... خمسة وافدين جدد يستحقون المتابعة هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم.
يان ديومانديه: كان الجناح العاجي البالغ 19 عاماً على رادار أكبر الأندية الأوروبية، ومنها باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي، قبل أن ينضم في نهاية المطاف إلى كتيبة النجوم في ريال مدريد مقابل مبلغ يُقدَّر بنحو 140 مليون يورو (162 مليون دولار) مع المكافآت؛ ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي.
وانتقل ديومانديه إلى لايبزيغ في صيف 2025 قادماً من ليغانيس الإسباني في ضواحي مدريد، وتألق الموسم الماضي بتسجيله 12 هدفاً وصناعته 8 أهداف في «البوندسليغا»، حيث اختير أفضل لاعب واعد.
ويجيد المراوغ الشاب اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، وكان من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات بعد عروضه مع لايبزيغ ومنتخب ساحل العاج في كأس العالم بأميركا الشمالية.
ومن المنتظر أن يشغل الجناح الأيمن في هجوم الفريق المدريدي، مع مهمة إعادة التوازن إلى خط هجوم مال كثيراً إلى الجهة اليسرى خلال الموسمين الماضيين بوجود النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور غالبا في المنطقة عينها.
رودري
من دون شك، كانت هذه إحدى أبرز صفقات الصيف في إسبانيا: بطل العالم الإسباني الذي رُبط اسمه بقوة بريال مدريد، فضّل برشلونة وأسلوبه الجماعي الهجومي على أضواء ملعب سانتياغو برنابيو.
وسيجد لاعب الوسط، الذي كان بمثابة المايسترو في تشكيلة بيب غوارديولا، عدداً من زملائه في المنتخب الإسباني داخل برشلونة لإعادة تشكيل العمود الفقري لـ«لا روخا» المتوجة بطلة للعالم للمرة الثانية، إلى جانب الشاب باو كوبارسي، وبيدري، وداني أولمو، والموهبة لامين يامال.
وسيمنح لاعب الوسط البالغ 30 عاماً، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 والفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، الفريق الكاتالوني الشاب خبرته وقوته البدنية وفهمه الكبير للعب واستعادة الكرات، علماً بأن بطل الدوري في الموسمين الأخيرين عانى كثيراً من هشاشة دفاعية.
أنتوني غوردون: بدلاً من الرهان على ماركوس راشفورد الذي كان انتقاله على سبيل الإعارة أحد أبرز نجاحات برشلونة في الموسم الماضي، افتتح النادي الكاتالوني سوق انتقالاته بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي الآخر أنتوني غوردون مقابل نحو 80 مليون يورو (93 مليون دولار) مع المكافآت.
وسيكون الجناح البالغ 25 عاماً من أكثر الوافدين المنتظرين هذا الموسم في «لا ليغا»، بعد كأس عالم 2026 واعدة أنهاها مع منتخب إنجلترا في المركز الثالث، وسجل خلالها الهدف الإنجليزي الوحيد في نصف النهائي الذي خسره منتخب «الأسود الثلاثة» أمام الأرجنتين 1 -2.
ويأتي ابن مدينة ليفربول، وخريج أكاديمية إيفرتون الذي خاض أول مباراة احترافية في سن السادسة عشرة، لتعزيز الخط الأمامي للفريق الكاتالوني الذي تأثر برحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.
وكان قد واجه برشلونة مرتين خلال مشوار دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسجل عشرة أهداف في اثنتي عشرة مباراة خلال تلك الحملة.
مارك كوكوريا: يُعدّ الظهير الأيسر الكاتالوني، خريج أكاديمية برشلونة وصاحب الشعر الكثيف والروح القتالية، أحد أبرز الشخصيات المحبوبة في المنتخب الإسباني، وقد انضم إلى الغريم المدريدي الكبير في بداية مونديال 2026 مقابل نحو 55 مليون يورو (64 مليون دولار).
وبعد خمسة مواسم في الدوري الإنجليزي مع برايتون ثم تشلسي، يعود بطل أوروبا 2024 وبطل العالم هذا الصيف إلى بلاده؛ بهدف تدعيم الجهة اليسرى من دفاع النادي الملكي التي عانت كثيراً في المواسم الأخيرة بسبب ضعف المساندة الدفاعية من فينيسيوس ومبابي.
وسيخوض الظهير الأيسر البالغ 28 عاماً منافسة مع ألفارو كاريراس، الذي انضم الصيف الماضي مقابل مبلغ مماثل ليتلاءم مع الأسلوب الهجومي للمدرب شابي ألونسو، لكنه لم ينجح في إقناع الجميع بشكل كامل.
بيار إيميريك أوباميانغ: في سن السابعة والثلاثين، قرر المهاجم الغابوني خوض ما قد يكون تحديه الأخير في أوروبا، بعدما غادر مرسيليا للمرة الثانية لينضم إلى ديبورتيفو لاكورونيا العائد إلى دوري الأضواء بعد سنوات طويلة من المعاناة.
ويعود «أوبا» إلى الدوري الإسباني بعد تجربته مع برشلونة في موسم 2022، ليمنح نادي غاليسيا الصاعد خبرته وحسه التهديفي وسرعته، بعدما وقَّع معه عقداً يمتد لموسمين.
وكان مهاجم القادسية السعودي السابق قد سجل بالفعل هدفه الأول بألوان فريقه الجديد في ظهوره الأول نهاية الأسبوع الماضي، واحتفل به بحركته التقليدية عبر القفزة الهوائية الأمامية.
5 نجوم مرشحين لخطف الأنظار في «البريميرليغ»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308824-5-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%BA
ستلمع كوكبة من النجوم مع انطلاق «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)» في موسمه الجديد 2026 - 2027 الجمعة...
مورغان روجرز في «ستامفورد بريدج»
يُنتظر من متوسط الميدان الإنجليزي مورغان روجرز، أغلى صفقة بريطانية على الإطلاق بمبلغ 117 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، قادماً من آستون فيلا، قيادة «ثورة» مدرب الفريق الجديد؛ الإسباني تشابي ألونسو في «ستامفورد بريدج».
ويعدّ روجرز أبرز صفقة لنادي تشيلسي، ويلزمه إثبات جدارته بقيمة صفقته المذهلة، ليفلح ألونسو في إنعاش الـ«بلوز» بعد تحقيقهم مركزاً عاشراً مخيباً الموسم الماضي.
وانضم اللاعب، البالغ 24 عاماً، مباشرة بعد الإسهام في إنهاء صيام الـ«فيلانس» عن التتويج منذ 30 سنة، بعد إحراز «الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)» ضد فرايبورغ الألماني (3 - 0).
وستسهم الصداقة التي تجمع بين روجرز ومواطنه كول بالمر، ضمن فريقه الجديد، في تأقلمه، مستثمراً الفترة التي قضياها معاً في مركز تكوين مانشستر سيتي.
لكن مدرب ريال مدريد الإسباني السابق مرغم على إيجاد حل للاستفادة من موهبتي اللاعبين اللذين يشغلان المركز نفسه في الملعب.
إليوت آندرسون رفقة مانشستر سيتي
احتفظ ابن الـ23 عاماً برقم قياسي بصفته أغلى صفقة بريطانية لمدة قصيرة، قبل أن يحطم انتقال روجرز إلى تشيلسي هذا الرقم بعد أيام قليلة.
وقدِم آندرسون من نوتنغهام فوريست بملغ 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار)، وتنتظره مهمة جسيمة تكمن في تعويض المردود الهائل الذي قدمه للفريق كل من الإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا.
وانضم بطل العالم مع إسبانيا في «مونديال 2026» إلى برشلونة الإسباني، بينما التحق سيلفا بغريمه في «لا ليغا» ريال مدريد، تاركَين فراغاً هائلاً في وسط ميدان الـ«سيتيزينس».
ويُعول على الإنجليزي لملء هذا الفراغ لإنجاح الموسم الأول للمدرب الجديد للفريق؛ الإيطالي إنزو ماريسكا.
وقد أسهمت قراءة آندرسون الثاقبة للعب، وتمريراته السلسة، ورزانته داخل الملعب، في انتقاله مقابل مبلغ ضخم ونيله راتباً هائلاً.
وعلى لاعب منتخب «الأسود الثلاثة» الآن إثبات أحقية صفقته الضخمة للسيتي الذي يحاول تجريد حامل اللقب آرسنال من لقبه، بعد سنتين دون التتويج بلقب الـ«بريميرليغ».
برونو غيمارايس في آرسنال
شكل التعاقد مع اللاعب البرازيلي تعويضاً لمدرب آرسنال؛ الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد الفشل في التوقيع مع مورغان روجرز.
ولم يفلح «المدفعجية» في الاستجابة للمطالب المالية لجاره تشيلسي في صفقة روجرز القياسية، ليراهنوا الآن على غيمارايس في صفقة ستجعل تشكيلة حامل اللقب الرائعة أقوى.
ودفع آرسنال 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) لنيل خدمات قائد نيوكاسل السابق الذي سيشكل مع ديكلان رايس والنرويجي مارتن أوديغارد خط وسط نادي شمال لندن.
وصرح قائد آرسنال أوديغارد عن عملية «تأقلم» غيمارايس: «منذ اليوم الأول لقدومه، بدا وجوده أمراً طبيعياً».
وأضاف: «رغم أننا خضنا معارك سابقة خلال مواجهته (حين كان ضمن فريق نيوكاسل) في الماضي، فإنه صار الآن جزءاً طبيعياً من النادي».
وتابع: «يمكنه انتزاع الكرة. إنه مقاتل. لكنه يملك جودة (فنية) أيضاً، ويكون هادئاً عند امتلاك الكرة».
ساندرو تونالي ضمن توتنهام
كانت 10 دقائق كافية ليوافق متوسط الميدان الإيطالي على أن يصبح الصفقة الأغلى في تاريخ توتنهام.
ويتوجب عليه الآن إبراز صواب قراره السريع؛ لنفسه وللفريق اللندني.
وبفضل انضباطه في الملعب دون كلل، وجودته في الاستحواذ على الكرة، كان اللاعب البالغ 26 عاماً عنصراً أساسياً في إعادة بناء نيوكاسل، قبل تراجع الـ«ماغبايز» الموسم الماضي.
وسعياً إلى إيصال مسيرته لآفاق أبعد، اقتنع تونالي بسرعة بالانضمام إلى مشروع مدرب النادي؛ الإيطالي روبرتو دي تزيربي، لإعادة بناء ناد يتطلع إلى الارتقاء في مراتب الدوري، بعد نجاته بصعوبة من الهبوط في مايو (أيار) الماضي.
وقال تونالي، الذي أقرّ بأن حجم صفقته الكبير يصاحبه «كثير من الضغط»: «عندما تشعر بالسعادة بعد حديث لمدة 10 دقائق، فكل شيء يكون مثالياً».
جيريمي جاكيه مع ليفربول
أُبرمت الصفقة مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه لتهدئة المخاوف المتنامية بشأن دفاع هش افتقر إلى الصرامة التي كانت سمة ركيزة ليفربول الدفاعية التي قادته لنيل لقب الدوري عام 2025.
ولم يعد الهولندي فيرجيل فان دايك، البالغ 35 عاماً، صمام أمان مثل السابق.
وتفاقمت معاناة قائد الحائز لقب الدوري 20 مرة؛ بسبب هفوات زملائه في الخط الدفاعي الموسم الماضي.
وانضم زميله السابق في محور الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتيه إلى ريال مدريد الإسباني، بينما انتقل الأسكوتلندي آندي روبرتسون إلى توتنهام.
واضطر جاكيه، البالغ 21 عاماً، للانتظار قبل انتقاله إلى ملعب «آنفيلد»، بعد أن اتُفق على صفقته من رين الفرنسي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأقرّ فان دايك بأن شراكتهما الناشئة في قلب دفاع «الريدز» لا تزال قيد التطور.
وقال: «من الواضح جداً أننا بحاجة إلى بناء تناغم مشترك، وهذا يتطلب بعض الوقت».
وأضاف: «هذا أمر طبيعي تماماً، لكن نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن».