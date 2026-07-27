عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

تقارير: استقالة مالديني وليوناردو من منصبيهما في الاتحاد الإيطالي

باولو مالديني سيستقيل من منصبه بالاتحاد الإيطالي (د.ب.أ)
باولو مالديني سيستقيل من منصبه بالاتحاد الإيطالي (د.ب.أ)
TT
TT

تقارير: استقالة مالديني وليوناردو من منصبيهما في الاتحاد الإيطالي

باولو مالديني سيستقيل من منصبه بالاتحاد الإيطالي (د.ب.أ)
باولو مالديني سيستقيل من منصبه بالاتحاد الإيطالي (د.ب.أ)

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» إيطاليا، الاثنين، أن باولو مالديني وليوناردو قررا الاستقالة من منصبيهما في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة فقط من موافقة كلتا الشخصيتين على تولي هذين المنصبين في إطار عملية إصلاح شاملة لإدارة المنتخب الوطني.

كان مالديني قد عين مديراً فنياً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 11 يوليو (تموز) تموز للمساهمة في إعادة بناء المنتخب الوطني، عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة توالياً. لكن مهمته لم تستمر سوى 16 يوماً، إذ تقدم باستقالته إلى جانب ليوناردو، لاعب منتخب البرازيل السابق، الذي كان قد عين مستشاراً له.

وجاءت الاستقالتان بعد فترة وجيزة من إعلان الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو خروجه من دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب. وكان ترشيحه قد أثار جدلاً واسعاً ومعارضة قوية بسبب ارتباطاته التجارية بإحدى شركات المراهنات الروسية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البطل إنغبريجتسن يعود من الإصابة للمشاركة في بطولة أوروبا

رياضة عالمية العداء النرويجي والبطل الأولمبي مرتين ياكوب إنغبريجتسن (رويترز)

البطل إنغبريجتسن يعود من الإصابة للمشاركة في بطولة أوروبا

أعلن العداء النرويجي والبطل الأولمبي مرتين ياكوب إنغبريجتسن الاثنين استعداده للمشاركة لأول مرة هذا العام في بطولة أوروبا لألعاب القوى الشهر المقبل في برمنغهام.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
رياضة عالمية الجناح هارفي بارنز مستمر في نيوكاسل (رويترز)
رياضة عالمية

بارنز يُوقّع عقداً «طويل الأمد» مع نيوكاسل

وقّع الجناح هارفي بارنز، الاثنين، عقداً جديداً «طويل الأمد» مع فريقه نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (نيوكاسل)
رياضة عالمية المهاجم ميتش بيكر استحق جائزة الأفضل بمواجهة كمبوديا (اتحاد الآسيان)
رياضة عالمية

«دورة آسيان»: هاتريك بيكر يقود إندونيسيا لاكتساح كمبوديا

حققت إندونيسيا فوزاً كبيراً 5 - 1 على كمبوديا في مستهل مشوارها بالمجموعة الأولى من بطولة اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (بوغور (إندونيسيا))
رياضة عالمية الأرجنتيني خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)
رياضة عالمية

خوليان ألفاريز يضغط للانتقال إلى برشلونة

يضغط خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد بقوة على إدارة ناديه من أجل تحقيق رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بشكتاش يعلن انسحابه «مؤقتاً» من مفاوضات محمد صلاح

انسحب نادي بشكتاش التركي مؤقتاً من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)