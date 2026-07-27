نيوم: حجازي يرتدي «البدلة الإدارية»

أعلن نادي نيوم تعيين قائده السابق والدولي المصري أحمد حجازي في منصب مساعد المدير الرياضي، ضمن خطة النادي لتعزيز هيكله الإداري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وسيعمل حجازي إلى جانب المدير الرياضي اليوناني كرياكوس، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي بما يمتلكه من خبرات فنية وقيادية اكتسبها خلال مسيرته الطويلة في الملاعب المحلية والأوروبية والدولية.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن دور حجازي لن يقتصر على الجوانب الإدارية التقليدية، بل سيمتد ليشمل تقديم الرأي والمشورة في القرارات المتعلقة بالفريق الأول، والاستفادة من خبراته الواسعة في تقييم الجوانب الفنية والتنظيمية.

كما سيؤدي حجازي دوراً محورياً كحلقة وصل بين إدارة النادي والجهاز الفني، إضافة إلى اللاعبين، بما يسهم في تسهيل التواصل، وتعزيز الانسجام داخل منظومة الفريق، ودعم بيئة العمل الاحترافية التي يسعى النادي إلى ترسيخها.

ويأتي تعيين حجازي بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته داخل نادي نيوم، واضعاً خبراته المتراكمة في خدمة المشروع الرياضي للنادي، الذي يواصل بناء منظومة إدارية وفنية تستهدف المنافسة، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.