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المخضرم داني ويلبيك على رادار تشيلسي

المخضرم داني ويلبيك لاعب برايتون على رادار تشيلسي (رويترز)
المخضرم داني ويلبيك لاعب برايتون على رادار تشيلسي (رويترز)
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المخضرم داني ويلبيك على رادار تشيلسي

المخضرم داني ويلبيك لاعب برايتون على رادار تشيلسي (رويترز)
المخضرم داني ويلبيك لاعب برايتون على رادار تشيلسي (رويترز)

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي مفاوضات لضم المهاجم المخضرم داني ويلبيك لاعب برايتون، وفقاً لتأكيدات وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

أضافت أن ويلبيك (35 عاماً) ظهر كخيار مفاجئ لتعزيز هجوم تشيلسي بعد تسجيله 13 هدفاً في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن هناك تفاؤلاً في تشيلسي بشأن إتمام الصفقة بسعر جيد في ظل تبقي موسم واحد في تعاقد ويلبيك مع برايتون.

وأوضحت أنه حال انضمام اللاعب لصفوف تشيلسي ستثار الشكوك حول مستقبل

الثنائي ليام ديلاب ونيكولاس جاكسون داخل جدران النادي اللندني.

ولفتت إلى أن ديلاب هو الخيار الثاني في مركز رأس الحربة خلف زميله جواو بيدرو، الذي تألق في موسمه الأول الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفاً في الدوري، بينما قضى جاكسون الموسم الماضي معاراً إلى بايرن ميونيخ الألماني، وأبدى أستون فيلا رغبة في ضمه.

وذكرت أن اهتمام تشيلسي بضم داني ويلبيك سيحرم ديلاب ناشئ مانشستر سيتي من فرصة جديدة مع تشيلسي بعد تقديمه أداءً متواضعاً بعد انتقاله من إيبسويتش مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) في صيف 2025.

ويعد الاهتمام بضم ويلبيك مؤشراً لسياسة تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو في ضرورة الاستعانة بلاعبين من أصحاب الخبرات.

ويملك ويلبيك مهاجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق خبرات عريضة بفضل خوضه أكثر من 400 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمثل اتجاهاً جديداً لإدارة تشيلسي التي كانت تركز سابقاً على ضم لاعبين واعدين.

وجدد ويلبيك تعاقده مع برايتون في مارس (آذار) الماضي حتى صيف 2027، علماً بأنه سجل ثنائية في الفوز 3 - 1 بمعقل تشيلسي ستامفورد بريدج في الموسم الماضي.

وتتوافر لتشابي ألونسو خيارات أخرى في خط هجوم تشيلسي مثل الهولندي إيمانويل إميغا الوافد من ستراسبورغ الفرنسي، ومارك جيو (20 عاماً) الذي لم يشارك بانتظام مع الفريق منذ انضمامه من برشلونة في صيف 2024.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي بريطانيا

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