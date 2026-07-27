الهلال يضيف لويس دياز ضمن أهدافه الصيفية

يواصل نادي الهلال السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية؛ حيث أضاف الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونيخ، إلى قائمة أهدافه، إلى جانب البرتغالي بيدرو نيتو.

وفقاً للصحافي أكرم كونور، المتخصص بسوق الانتقالات، فقد أشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع وكلاء اللاعب، دون وجود أي اتصالات رسمية حتى الآن مع بايرن ميونيخ، فيما يخطط الهلال لتقديم عرض تتراوح قيمته بين 105 و130 مليون يورو، إضافة إلى راتب سنوي صافٍ يبلغ 25 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وفي المقابل، أكد كونور أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز ليس هدفاً لنادي بورتو البرتغالي.

وأضاف أن عقد نونيز مع الهلال يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، رغم ارتباط اسمه في الفترة الأخيرة بأندية بشكتاش وأتالانتا يونايتد وبرشلونة.