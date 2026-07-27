ليفربول والسيتي ينافسان الهلال على الفوز بإليمان ندياي

تواصل أندية الدوري السعودي نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية، مع استمرار اهتمامها باستقطاب أسماء بارزة من الملاعب الأوروبية، في وقت تشير فيه التقارير إلى تحركات جديدة قد تشهدها الأسابيع المقبلة.

وفي ملف الأجنحة، يحظى جناح إيفرتون إليمان ندياي باهتمام الهلال السعودي، بينما يشتد الصراع على بيدرو نيتو، في ظل اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي إلى جانب عدد من أندية الدوري السعودي. ورغم جودة اللاعب البرتغالي، فإن التقارير تشير إلى أن تشيلسي قد يضطر لدراسة العروض المقدمة له في إطار سعيه لتحقيق التوازن المالي، بعدما أنفق نحو 117 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مورغان روجرز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي سياق متصل، لا يزال محمد صلاح من دون نادٍ منذ رحيله عن ليفربول عقب انتهاء عقده، بعدما أمضى إجازته عقب كأس العالم 2026. وتشير التقارير إلى أن بشكتاش التركي يعد أبرز المرشحين للتعاقد مع النجم المصري، مع إمكانية لمّ الشمل مع الأوروغواياني داروين نونيز إذا انتقل هو الآخر من الهلال إلى النادي التركي. كما تواصل عدة أندية سعودية متابعة موقف صلاح، إلى جانب اهتمام من نادي سبورتينغ كانساس سيتي الأميركي.

وفي صفقة أصبحت محسومة، كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن المهاجم الفرنسي-المالي أليماني غوري سيغادر باريس إف سي للانضمام إلى نادي أبها، الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب غوري، البالغ من العمر 29 عاماً، عن معسكر فريقه في ألمانيا تمهيداً لإتمام انتقاله، رغم تبقي عام واحد في عقده مع باريس إف سي. ومن المنتظر أن يوقع عقده مع أبها استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري السعودي.

وخاض غوري الموسم الماضي أول تجربة له في الدوري الفرنسي، حيث شارك في 24 مباراة، سجَّل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين، كما كان يحظى بتقدير كبير داخل غرفة ملابس باريس إف سي بفضل شخصيته الإيجابية وحضوره المؤثر بين زملائه.