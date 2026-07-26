إيراولا يستهل مسيرته مع ليفربول بالفوز على سندرلاند ودياً

تغلَّب ليفربول 4 - 2 على سندرلاند، منافسه المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أول ​مباراة للمدرب الجديد أندوني إيراولا، أمس (السبت)، لكن الفوز كان له ثمنه بعد إصابة المدافع جو غوميز.

وغادر غوميز (29 عاماً) الملعب بعد 10 دقائق من بداية المباراة التي أُقيمت في ناشفيل، ثم سجَّل كيران موريسون، ودومينيك سوبوسلاي، وفيدريكو كييزا، ‌ولويس كوماس، ‌الأهداف التي منحت ​ليفربول ‌الفوز.

وقال ⁠إيراولا في ​مقابلة مع ⁠موقع النادي على الإنترنت: «هناك كثير من الأمور التي يجب تصحيحها، وهذا أمر بديهي لأنه اليوم الأول. كان من الواضح أنَّ اللاعبين يعانون من بطء في الحركة، لقد كانوا يتدربون. لذلك افتقرنا إلى بعض الحيوية. ⁠لكن هذا سيمنحنا نقطة انطلاق جيدة ‌لتحسين الأمور. ‌ربما كانت أسوأ الأخبار إصابة ​جو. كنا سعداء لأننا ‌كنا نخوض جميع التدريبات دون غياب ‌أي لاعب. لسوء حظنا، فقدنا جو في بداية المباراة».

وأضاف المدرب الإسباني أنَّ المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، الذي انتهى موسمه الماضي مبكراً؛ بسبب ‌إصابة في الكتف قبل انتقاله إلى ليفربول في الصيف، من المرجح ⁠أن يشارك ⁠في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأوضح «قضى أشهراً عدة دون أن يلعب بسبب إصابة في الكتف. لذلك أعتقد أننا سنتعامل معه برفق ودون عجلة. من المرجح أن يشارك في المباراة الأخيرة في هذه الجولة الأميركية، وسيكون لديه الوقت الكافي للعب بعض الدقائق».

وسيخوض ليفربول مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد أمام أندية ريكسام، وليدز يونايتد، وموناكو، ​وكومو، قبل ​افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام نيوكاسل في 23 أغسطس (آب) المقبل.