عبد الرزاق حمد لله: التعاون سينافس على ألقاب الموسم الجديد

كشف المغربي عبد الرزاق حمد لله، المهاجم الجديد لفريق التعاون السعودي، عن أهدافه في الموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي، أن حمد لله يستعد لموسمه التاسع على التوالي في الدوري السعودي، حيث يعد التعاون النادي الرابع الذي يلعب له في البطولة بعد النصر والاتحاد والشباب، كما سبق له خوض فترة إعارة قصيرة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي.

وحقق حمد الله، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مرتين، مع كل من النصر والاتحاد.

وينافس مهاجم التعاون الجديد على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، حيث لا يفصله عن ذلك سوى خمسة أهداف فقط لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الهداف السوري عمر السومة، حيث سجل المهاجم المغربي 156 هدفا.

وقال هداف التعاون الجديد إن فريقه فريق كبير بوسعه المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، وكذلك دوري أبطال آسيا .2

وأضاف: "خصوصا البطولة القارية، رغم أنها ستكون مطمعا للعديد من الأندية ومن بينها التعاون، سنقاتل عليها، ولم لا نحصل عليها ونمثل الكرة السعودية أحسن تمثيل؟".

ويؤكد مهاجم التعاون أن الأمور تسير بشكل جيد للإعداد للموسم الجديد في المعسكر، وقال إن فترة المعسكر تعد التوقيت المناسب لتجهيز اللاعب ذهنيا وجسديا، وكل الجوانب المتعلقة بالاستعداد للموسم الجديد.

وقال: "الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا جدا في الاستعداد، وإن شاء الله سنكون في أتم الجاهزية قبل حلول موعد المباراة الأولى".