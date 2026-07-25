الشباب يعزز دفاعاته بالكرواتي تين يدفاي

أعلن نادي الشباب، ضم المدافع الكرواتي تين يدفاي بعقد يمتد لمدة عام، مع أفضلية التمديد لعام إضافي، قادمًا من باناثينايكوس اليوناني.

ويلعب "يدفاي 30 عامًا" في مركز قلب الدفاع، ويملك خبرة في عدد من الدوريات الأوروبية، بعدما بدأ مسيرته الاحترافية في كرواتيا قبل انتقاله إلى الدوري الإيطالي، ومنه إلى الألماني، ثم خاض تجارب أخرى في روسيا واليونان.

وسبق للمدافع الكرواتي تمثيل أندية روما الإيطالي، وباير ليفركوزن وأوغسبورغ الألمانيين، ولوكوموتيف موسكو الروسي، قبل انتقاله إلى باناثينايكوس، الذي لعب في صفوفه خلال الموسمين الماضيين، كما سبق له تمثيل المنتخب الكرواتي في عدد من المناسبات الدولية.

وشهدت مسيرة يدفاي محطة سابقة في الكرة الخليجية، عندما دافع عن ألوان العين الإماراتي على سبيل الإعارة مطلع عام 2023، وخاض بقميصه منافسات كأس دوري الإمارات وكأس السوبر الإماراتي، قبل عودته إلى أوروبا.